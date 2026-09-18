Las líneas 1 y 2 de Metrovalencia circulan todavía con retrasos por las averías de las lluvias del miércoles

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VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 1 y 2 de Metrovalencia circulan este viernes todavía con retrasos por las averías de las lluvias de este pasado miércoles, que obligaron a interrumpir el servicio en todas las líneas de la red.

Según ha informado la compañía a primera hora del día en sus perfiles en redes sociales, los trenes de estas dos líneas circulan con retrasos "debido a las averías producidas por las lluvias".

Además, también ha informado de que las líneas 4 y 6 de tranvía circulan asimismo con retrasos. Por todo ello, Metrovalencia pide disculpas a los usuarios de la red de transporte público.