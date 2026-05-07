El litoral sur de Valencia y norte de Alicante están en aviso naranja por lluvias que dejarán 40 l/m2 en una hora

Lluvia en las calles - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El litoral del sur de Valencia y del norte de Alicante están este jueves en aviso naranja por chubascos localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormenta desde primeras horas de la mañana que pueden dejar 40 litros por metro cuadrado en una hora, según la predicción de la Aemet.

El resto de la Comunitat Valenciana, salvo el norte de Castellón, está en aviso amarillo ya hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta a partir del mediodía.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros mientras que las máximas irán en descenso en el interior, más ligero en el litoral. El viento soplará flojo de dirección variable de madrugada, tendiendo a componente este a partir de la mañana.