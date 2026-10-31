Llanes destaca el operativo ante Blocus con 1.000 efectivos y refuerzo de control de accesos

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha destacado la labor del operativo especial de seguridad desplegado este sábado en València ante la amenaza de disturbios del grupo Blocus. Así, ha concretado que se ha dispuesto "un dispositivo con 1.000 efectivos en el que se han desplegado todas las unidades de la Policía, incluidos drones y helicópteros".

Además, ha subrayado en declaraciones remitidas a los medios, ha habido un "importante refuerzo" de la Guardia Civil en el control de accesos desde el área metropolitana, un operativo que "se va a mantener durante toda esta noche" de Halloween.

Llanes ha agradecido "la profesionalidad y la labor" realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en esta jornada"

"Este trabajo se ha demostrado en el resultado de diferentes operaciones realizadas: tres detenciones realizadas ayer y anteayer a las que se ha sumado hoy mismo una nueva, la cuarta en la ciudad y área metropolitana de Valencia", ha señalado el delegado en referencia al menor arrestado hoy mismo por supuestamente distribuir permisos de 'Blocus' para entrar en aplicaciones y chats donde se llama a secundar actos vandálicos.

El representante de la administración central ha recordado que se trata de un dispositivo "dimensionado" en el que la Policía Nacional y los distintos cuerpos de seguridad del Estado "vienen trabajando desde hace varios días y lo ha hecho de manera conjunta con el Ayuntamiento, comerciantes y hosteleros".