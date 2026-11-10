Llanes dice que no hay fecha "límite" para la retirada de la acampada de València pero ve avances "a pasos agigantados"

Una persona durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha afirmado que no hay fecha "límite" para la retirada total de la acampada por la vivienda de la plaza del Ayuntamiento de la capital, aunque ha valorado que las condiciones para ello "se están dando", se han producido avances "a pasos agigantados" y en estos momentos se va "por buen camino", por lo que espera que sea cuestión de días, siempre con "diálogo, comprensión y trabajo" por parte de "todos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en L'Alcúdia (Valencia), el día después de que la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento mantuvieran una reunión técnica en la que coincidieron en que es "incompatible" que continúe la acampada aunque sea de forma simbólica por razones de seguridad ciudadana tras los informes de la Policía Local presentados.

Sobre esta cuestión, Llanes ha argumentado que dichos informes ponen de manifiesto que resulta "incompatible" la presencia de la acampada con la previsión de la "afluencia masiva y continuada de ciudadanos durante todo el periodo navideño". "No se trata de un hecho puntual que se pudiera solucionar, sino que, a su entender, esa afluencia se espera o es tradicional a diario en Navidad y también en la fiesta de fin de año u otras que tienen en lugar en la plaza del Ayuntamiento durante esos días", ha indicado.

En todo caso, ha matizado que el hecho de ser incompatible no es por la "actitud actual" de los acampados, que ha calificado de "ejemplar". "No ha habido ningún problema de seguridad ciudadana, salubridad, ni ninguna falta de respeto ni nada", ha remarcado.

"Tampoco es que haya actualmente un problema de seguridad ciudadana, porque no nos consta que haya habido denuncias relacionadas con los bienes o las personas, pero sí que se trata de prever que, en un futuro próximo hacia las fiestas de Navidad, desde el punto de vista del Ayuntamiento, que es el titular de la plaza y es el que ha de disponer la organización de todos los eventos, nos ha calificado como incompatible este futuro con la acampada", ha indicado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

"ELEMENTOS AJENOS A LA PROPIA PLAZA"

Preguntado sobre qué problemas podrían darse en caso de mantenerse la acampada, Roger Llanes ha esgrimido que habría que analizar "más detalle" el informe, pero ha apuntado a los que podrían surgir por la presencia de "elementos ajenos a la propia plaza" del Ayuntamiento en relación con el plan de emergencia y evacuación de los acampados.

Cuestionado sobre si se desalojará la acampada en caso de que no se lleve a cabo de forma voluntaria, ha indicado que ese escenario no está encima de la mesa "por parte de ninguna institución", sino que todas mantienen "un diálogo" entre ellas desde hace semanas y, en el caso de la Delegación de Gobierno, es "continuo" con los acampados. En este punto, ha valorado que este lunes, tras la reunión técnica, ya se produjo una retirada "evidente" de algunas tiendas de campaña.

Además, Roger Llanes ha insistido en que se ha de garantizar el derecho de reunión, que "no comporta un plazo para ejercerlo". "El organismo que tiene la potestad o que es el poseedor del suelo público, que es la alcaldesa --Catalá--, es la que ha puesto encima de la mesa ese problema de seguridad. A partir de ahí, ya tenemos que evaluar de nuevo cuáles son los efectos y en qué plazo se puede poner de manifiesto", ha agregado.