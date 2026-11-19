Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha resaltado que las fuerzas y cuerpos de seguridad están "muy coordinadas" y realizando un "buen trabajo de información, de investigación y después de detención" para desarticular la red "compleja" de Blocus.

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios durante una visita a las obras de reconstrucción del azud de Quart, después de conocerse que la Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos personas de 19 y 20 años como presuntos responsables de la estructura de apoyo del movimiento Blocus en España.

Llanes ha expuesto que "se trata además, podríamos decir, del lugarteniente del detenido en Picanya (Valencia) --en alusión al presunto fundador e ideólogo del movimiento arrestado el pasado 30 de octubre-- que actúa un poco como el cabecilla o la cabeza organizadora de todo este paramovimiento".

El delegado ha indicado que los nuevos detenidos "lo que estaban haciendo era difundir el mensaje, organizar estructuras a través de las redes sociales y también, en parte, estaban suplantando identidades para que ese mensaje calara más rápido y pudiera difundirse, además de por sus propias redes, por redes también que iban captando sin que sus usuarios lo conocieran".

"Está habiendo un buen trabajo, las fuerzas de seguridad están muy coordinadas y se está dando una buena actuación de información, de investigación y después de detención de los objetivos", ha asegurado.