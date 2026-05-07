Llorca acusa al PSPV de "utilizar" la comisión de la dana de Les Corts como arma política: "No quieren saber la verdad"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al PSPV de "utilizar" la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts como arma política y ha afeado a los socialistas que no quieran "saber la verdad" de lo ocurrido en la catástrofe del 29 de octubre de 2024 y que impidan que los representantes del Gobierno de España y de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acudan a dar explicaciones al parlamento valenciano.

"Eso es algo que la sociedad no podrá entender nunca", ha expresado el jefe del Consell en la sesión de control de este jueves en Les Corts a preguntas del síndic del PSPV, José Muñoz.

Llorca ha cuestionado a los socialistas "por qué quieren más comisión de la dana y no que la Confederación Hidrográfica esté aquí presente" ni tampoco la Aemet o los ministros del Gobierno de España, a la vez que ha acusado al PSPV de pretenden "utilizar" este foro "como un arma". "Y yo a eso no me voy a prestar", ha advertido Llorca, que ha pedido aprender "de lo que nos dicen los ciudadanos".

El jefe del Consell ha reflexionado sobre "de qué sirven" las comisiones de investigación parlamentarias y ha lamentado que durante los últimos años, no solo en Les Corts, sino "en otras instituciones", estas "se han adulterado" y ahora ya "solo consisten en reproches continuos y en armas arrojadizas políticas, pero no ayudan a mejorar nada".

Por su parte, José Muñoz ha reprochado a Juanfran Pérez Llorca que se "escandalizara cuando veía a los jetas del Ayuntamiento de Alicante del PP quedándose pisos" mientras "coloca a su pareja" en la Diputació de València: "Respeta o dice respetar la huelga educativa, pero lo que hace es imponer unos servicios mínimos que no la hacen posible. Dice que respeta a los profesores, pero lo que está haciendo es criminalizar a los profesores y culpabilizarles de que lo único que quieren es subirse el sueldo en lugar de negociar".

"Decía respetar a las víctimas de la dana, pero cierra en falso la comisión de investigación --de Les Corts-- impidiendo que la cúpula de emergencias con --la exconsellera-- Salomé Pradas a la cabeza comparezca. Dice ser el señor diálogo, pero no ha dialogado con ningún grupo de esta cámara, y digo con ningún grupo porque con Vox lo único que hace es obedecer órdenes", ha censurado.

"A usted solo lo encontramos en vallas publicitarias que, oh, casualidad, están al lado de publicidad institucional pagada por la Generalitat Valenciana. Ojito con eso, que el último caso de confusión entre lo privado y lo público se llamó Gürtel y huele mucho a esto", ha agregado.

Por su parte, en otro momento de la sesión de control, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "insultar a las víctimas de la dana cerrando la comisión de investigación de manera vergonzosa".