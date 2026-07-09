Llorca afirma que acatará la decisión sobre el candidato del PPCV a las autonómicas: "Vivo con tranquilidad este debate"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que acatará la decisión que tome su partido sobre el candidato del PPCV a las próximas elecciones autonómicas, ha indicado que vive "con absoluta tranquilidad todo este debate" y ha garantizado que no va a cambiar su forma de proceder. "Tengo una obligación y un compromiso y, a diferencia de otros o de otras, lo hago con exclusividad, sin que nada me distraiga", ha señalado.

En un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea este jueves en València, en el que ha estado presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, el jefe del Consell ha remarcado que es un presidente que ha accedido "de forma diferente" al cargo, tras la dimisión de Carlos Mazón y después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se lo pidiese. "Hablamos los dos y consideró que debía dar el paso", ha indicado.

Llorca ha reivindicado que aceptó esa propuesta y no pidió "nada a cambio". "Asumí el compromiso y empecé a trabajar. Hoy también sigo con esa idea. No pido nada a cambio. Mi partido me pidió una misión y la voy a llevar hasta el final, que es gestionar bien las cosas mientras yo sea el 'president' de la Generalitat.

Dicho esto, ha asegurado que, "cuando llegue el momento de decidir quién debe ser el candidato" del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, él estará "acatando lo que se diga". "Lo que sí puedo trasladar es que vivo con absoluta tranquilidad todo este debate. Los que están en mi entorno lo saben y no va a cambiar mi forma de hacer ni de proceder hasta que eso suceda", ha defendido.

Sobre el hecho de que la dirección nacional del PP siga sin fijar fecha para el congreso regional del PPCV y los últimos movimientos del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, Pérez Llorca ha rechazado entrar en "ninguna discusión" con el exdirigente, que lleva meses reclamando la convocatoria del cónclave 'popular'. "Es una persona que tiene todo mi respeto", ha indicado.

"CLARO QUE SE TIENEN QUE CELEBRAR CONGRESOS"

Ha apuntado que en los congresos regionales "no se eligen candidatos a la Generalitat, se eligen presidentes del partido, que son dos cosas diferentes, aunque generalmente coincide la figura, pero a veces puede no coincidir" y "algunos casos ha habido en España". "En cuanto a congresos, siempre lo he manifestado. Qué va a decir una persona que se ha dedicado tanto tiempo a lo orgánico. Claro que se tienen que celebrar congresos regionales. Y claro que tenemos que dialogar y que discutir entre nosotros", ha manifestado.

No obstante, y en un contexto en el que "nadie tiene claro" cuándo se van a celebrar las elecciones generales --"se pueden convocar de aquí meses o a lo mejor no"--, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido de que la sociedad "no nos perdonaría nunca que estuviésemos más centrados en discutir". "Es una cuestión de prioridades", ha insistido.

CON "DISCUSIONES" NUNCA SERÁN "UN PROYECTO SOLVENTE"

Sobre el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, el dirigente autonómico ha afirmado que fue él quien tuvo la "ocurrencia" en 2023 tras las elecciones de intentar gobernar la institución provincial "cuando todo el mundo daba por hecho que no podía ser". "No buscaba solo gobernarla por parte de mi partido, yo creía que una persona como Vicent Mompó podía ser un buen presidente", ha resaltado.

Por tanto, se ha mostrado "más que satisfecho" con haber "colaborado y aportado mi granito de arena para conseguirlo" y de ver a personas como Mompó o los otros dos presidentes provinciales, Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante) al frente de las diputaciones, "porque la calidad de vida de los pueblos, especialmente los pequeños, ha mejorado mucho esta legislatura".

"Lo que vengo a decirles con todo esto es que, en el PP, cuando estuvimos en la oposición, esos ocho años aprendimos algo: que mientras tengamos discusiones internas nunca seremos un proyecto solvente de gobierno. Y cuando aprendimos eso, y especialmente se aprendió en esta provincia, empezamos a ser alternativa de gobierno. Por lo tanto, les puedo asegurar que hemos aprendido de los errores del pasado y que iremos todos unidos a refrendar las diputaciones y la Generalitat en las próximas elecciones", ha apostillado.

((Seguirá ampliación))