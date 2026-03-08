Llorca afirma que el día de la mujer son todos los días: "La lucha por la igualdad no es cuestión de una pancarta"

Pérez Llorca en el Ayuntamiento de Castelló antes de participar en la Romeria de les Canyes - EUROPA PRESS/CARME RIPOLLÉS

CASTELLÓ 8 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este domingo, con ocasión de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, que el día de la mujer "son todos los días del año, no solo uno". "Hoy lo ponemos en valor, pero son todos los días del año porque la lucha por la igualdad y por equiparar todos los derechos de la mujer no es cuestión de una pancarta y un eslogan, es el trabajo todos los días de todo el mundo", ha dicho.

El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones ante los medios en Castelló antes de participar en la Romeria de les Canyes, dentro de las fiestas de la Magdalena.

"Creo que, sobre todo, las instituciones tenemos de demostrar que estamos unidas y tenemos que trabajar todas de la mano para conseguir esa igualdad, pues cuando se consigue igualdad, se consigue una sociedad más justa", ha apuntado Pérez Llorca.

El 'president' ha subrayado que puede garantizar que ese es el trabajo que va a desarollar la Generalitat en colaboración con todas las instituciones. "Para nosotros es una prioridad que haya igualdad y que la sociedad valenciana sea una sociedad espejo, donde otras sociedades y regiones puedan mirarse y ver que aquí se hacen las cosas muy bien", ha añadido.

"Alma y coraje, que juntas somos más fuertes, y juntas y juntos llegamos más lejos", ha manifestado, por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Carrasco se ha referido a la programación específica del 8 de Marzo en Castelló, cuya celebración institucional se realizará cuando finalicen las fiestas. Ha recordado que la carrera se hizo el 1 de marzo y el Premio Olimpia -mujer más relevante del año en Castelló- se hará el 18 de marzo, "así como un sinfín de actividades". "Estamos muy orgullosas de las mujeres castellonenses", ha concluido.