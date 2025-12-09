Llorca afirma que no le preocupan las aspiraciones de Camps y que admira su "optimismo" sobre las mayorías absolutas

Archivo - Juanfran Pérez Llorca, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no le preocupan las aspiraciones del expresidente Francisco Camps, que recientemente se ha comprometido a gobernar la Comunitat Valenciana con mayoría absoluta en caso de ser él el candidato del PPCV en las próximas elecciones, y ha confirmado que ha hablado con este en los últimos días. "Fue una conversación cordial", ha señalado.

En un encuentro organizado por la Cadena SER en València este martes, Llorca ha indicado que además hoy mismo ha podido leer "por encima" una entrevista del que fuera jefe del Consell y, al respecto, ha asegurado que admira el "optimismo" de Camps a la hora de pensar que puede "sacar mayorías absolutas" o "hacer desaparecer a Vox". "Si ha encontrado la fórmula, seguramente tendrá que explicársela a --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo", ha subrayado.

Dicho esto, Pérez Llorca ha asegurado que le tiene "una consideración alta" a Camps y, por eso mismo, ha garantizado que de su persona "no saldrá ningún tipo de comentario que pueda ofender a un 'president' que fue tratado muy injustamente por parte de los partidos de la izquierda". "Creo que nueve veces se le acusó de delitos que no cometió y por eso merece todo el respeto", ha argumentado.

Preguntado por si ha hablado con Camps recientemente, el actual jefe del Consell ha confirmado que sí que lo ha hecho y ha detallado que ambos mantuvieron "una conversación cordial" de unos "cinco o siete minutitos", en la que hablaron de cosas "no trascendentales".

En un acto esta pasada semana en València, Camps se comprometió a a gobernar la Comunitat Valenciana con mayoría absoluta en caso de ser él el candidato del PPCV porque, según proclamó, "ha llegado el momento". "Ese es mi objetivo y por eso estoy exigiendo al PP un congreso regional; estoy constantemente diciéndolo", indicó.

En otro orden de asuntos, Juanfran Pérez Llorca ha avanzado su intención de ponerse en contacto también con los 'expresidents' de la Generalitat Ximo Puig y Joan Lerma, ya que considera que hay que "cuidar muy bien las instituciones y darles la solemnidad que merecen" y quiere tener "la opinión o el consejo" de otras personas que han ocupado su cargo, aunque no sean de su partido.