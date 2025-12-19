Llorca afirma que no tenía constancia de la investigación al alcalde de Jérica y que el PP ha actuado "de inmediato"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que la dirección provincial del Partido Popular le comunicó ayer jueves la investigación al alcalde de Jérica (Castellón) por presuntos delitos de agresión sexual y que previamente "no tenía constancia". Además, ha subrayado que los 'populares' han aplicado los estatutos del partido y actuado "de inmediato", al cesarlo como asesor y suspenderlo de militancia.

Así lo ha expresado el también secretario general del PPCV al ser preguntado por los medios por el hecho de que la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe haya abierto una causa en la que el alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, aparece como investigado por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Pérez Llorca ha señalado que ayer le trasladó la dirección provincial del partido que "había tenido constancia de esa investigación de la alcalde de Jérica y automáticamente fue cesado como asesor en la Diputación de Castellón y suspendido de militancia aplicando los estatutos que del partido".

En estos momentos, ha proseguido, la cuestión está ya investigada por el juzgado "y también tenemos que pensar en la presunción de inocencia que tiene el alcalde". "A partir de ahora, hay que esperar que se aclare y que el juez decida si se debe de llevar adelante esa denuncia o archivarla", ha apostillado.

Ha precisado que él no tenía "constancia de ningún tipo" y ha recordado que el funcionamiento de la formación política establece que aquellas poblaciones de más de 20.000 habitantes dependen de la dirección regional, mientras que las poblaciones de menos dependen de la dirección provincial". "Ayer lo comunicó la dirección provincial y ayer se actuó de inmediato", ha enfatizado.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Y ha insistido: "Eso ya pasa a estar en una investigación judicial, que yo creo que es la gran diferencia que hay con la cantidad de denuncias que ha habido por parte de mujeres socialistas".

Al respecto, ha considerado que la delegada del Gobierno en la Comunitat y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, "ha hablado mucho del caso del alcalde de Jérica, pero aún no ha trasladado a la Fiscalía todas las denuncias que se han presentado en su partido".

"Yo creo que es importante, una necesidad y un claro ejemplo de transparencia que esas denuncias que ha tenido el Partido Socialista se trasladen a la Fiscalía y que allí sean investigadas también por los jueces", ha aseverado.

Sobre si el PP va a pedir al primera edil el acta, el 'president' ha vuelto a exponer que "se han aplicado los estatutos del partido: está suspendido de militancia a espera de la decisión judicial y, cuando se produzca, si fuese condenatoria, sería expulsado inmediatamente".

"En estos momentos mantiene, por supuesto, su acta de concejal, que es suya, ya que esa persona tiene el derecho que ampara a cualquier ciudadano español de la presunción de inocencia", ha añadido.

Cuando se le ha interrogado por si él personalmente confía en la inocencia de Peiró, ha respondido: "Yo confío en que se haga justicia y se actúe rápido. No puedo opinar de algo que no sé", ha zanjado.