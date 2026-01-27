Llorca agradece el "entendimiento" con Vox y se abre a citar a Morant si está dispuesta a renovar órganos estatutarios

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca durante la ronda de reuniones con los síndics de Les Corts- Rober Solsona - Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido el "entendimiento" con Vox, a pesar de tener "algunas discrepancias" en cuestiones como el valenciano, y se ha mostrado dispuesto a enviar una carta a la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, para mantener una reunión siempre que esté dispuesta a acordar la renovación de los órganos estatutarios.

Además, ha criticado la negativa de Compromís a mantener un primer encuentro con él: "No entiendo por qué le es tan difícil aceptar un diálogo entre valencianos y sí con independentistas, que reflexionen un poco".

Así lo ha manifestado tras la ronda de encuentros que ha mantenido durante este martes con los síndics de Les Corts en el Palau de la Generalitat, a la que no ha acudido Joan Baldoví (Compromís) al haber puesto como condición previa exigir el acta de diputado autonómico al 'expresident' Carlos Mazón.

En esta ronda, Llorca se ha comprometido con el PSPV a citar a las víctimas de la dana en la comisión de investigación en Les Corts, un compromiso que ya había manifestado, y ha ratificado sus acuerdos con Vox a favor de una política migratoria "eficaz" y de las obras hídricas necesarias tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

Respecto a la reunión con el síndic del PSPV, José Muñoz, el jefe del Consell ha lamentado la falta de acuerdo cuando, a su juicio, "nada impide al Partido Socialista que recuperemos esa normalidad institucional que se rompió con la polarización de la tragedia de la dana". Por eso ha pedido al socialista tender "un puente" para abrir un proceso de entendimiento, aunque es "evidente" que en muchas cuestiones nunca estarán de acuerdo.

Pérez Llorca ha trasladado a Muñoz un documento con las 99 de las cien propuestas pendientes que planteó en su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las que solo fructificó la creación de una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana.

"QUE MORANT NO BUSQUE UNA FOTO"

Preguntado por las críticas del PSPV por no haber convocado a Morant, ha asegurado que "si ella necesita una petición expresa o una carta" para reunirse, se la enviará "sin ningún problema". "Sin ánimo de ofenderla, tenemos que ser más serios, incluso tenemos que tener más humanidad", ha añadido, y ha abogado por mantener un encuentro "productivo" con la también ministra de Ciencia.

Por eso ha pedido a Morant que no acuda al Palau buscando "una foto" o "un atril", sino "volver a la normalidad democrática" con la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados. Ha destacado así su oferta de que el PSPV recupere su puesto en la Mesa de Les Corts y en el consejo de À Punt.

Dicho esto, ha sostenido que "la capacidad de decisión del Partido Socialista no la tiene José Muñoz" porque "ella [Morant] se ha encargado de decirlo, pero tampoco la tiene ella: la tiene Pedro Sánchez y es lo que tendría que solventar" al ser ministra y valenciana.

FINANCIACIÓN

Sobre su negativa a aceptar la reforma de financiación autonómica propuesta por el Gobierno, el también líder del PPCV ha reiterado que está en contra de un modelo pactado con ERC en lugar de con todas las comunidades. "Que no se engañe nadie, aquí solo se ha pactado con uno y luego a los demás nos han hecho una propuesta para que digamos sí o no, eso no es negociar", ha recalcado.

También ha sostenido que el modelo del Gobierno es "negativo para la Comunitat Valenciana", ya que según él no llegaría a la media nacional, y ha advertido que no aceptará "bajo ningún concepto" que la reforma suponga "alterar la autonomía fiscal" y tener que dar marcha atrás a la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Y ha reiterado que no se niega a dialogar sobre financiación siempre que el Gobierno esté dispuesto a hablar con todos

INMIGRACIÓN

En cuanto a la reunión con el síndic de Vox, José Mª Llanos, Llorca ha avanzado que la Generalitat pedirá al Gobierno "celeridad" en las obras hídricas en la primera reunión de la comisión mixta. Ha abogado por una política migratoria "eficaz y coherente", mediante convenios con los países de origen que "se están negociando", y ha criticado la regularización de 500.000 inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros "solo porque lo pida otro partido" [Podemos]. "En eso coincidimos plenamente con Vox", ha subrayado.

Cuestionado por dónde falta entendimiento con Vox, ha apuntado al valenciano y al trato de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). En cualquier caso, ha agradecido a los de Abascal que, después de "un año muy duro" tras la dana, hayan "dejado las diferencias a un lado" para priorizar la "estabilidad". "No llegué a ningún acuerdo escrito con Vox para ser investido y he mantenido la línea de mi debate de investidura. No me he salido de ese guion", ha dicho.

MERCOSUR

Ante la petición de Vox de pedir explicaciones al PP europeo por su apoyo al acuerdo entre la UE y los países de Mercosur, el 'president' ha asegurado que "la posición del Partido Popular es la misma en Europa, España y la Comunitat Valenciana" y, según él, es que apoyarán el acuerdo siempre que haya cláusulas de salvaguarda. "Mercosur sí, pero garantías; si no, no", ha resumido.

Y ha justificado la eliminación de la limitación del número de asesores de la Generalitat que estableció su predecesor, Carlos Mazón, por la posibilidad de que haga falta más personal tras la remodelación de la administración valenciana para afrontar la reconstrucción.

EL PP CITARÁ A VÍCTIMAS DE LA DANA EN LES CORTS

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha garantizado, tras cerrar la ronda de reuniones con Llorca, que su grupo en Les Corts pedirá esta misma semana que las víctimas de la dana sean las próximas en comparecer en la comisión de investigación en el parlamento valenciano. "Lo digo de verdad, nunca hemos vetado a ninguna asociación, lo que hemos hecho es invitar a las 17 asociaciones para que puedan venir voluntariamente", ha reiterado.

El diputado 'popular' ha lamentado la falta de acuerdo entre el 'president' y el PSPV cuando, según él, las propuestas de Llorca en financiación, vivienda, simplificación administrativa y reconstrucción tras la dana "no tienen color político". Sobre la propuesta del Gobierno para reformar la financiación, ha asegurado que "Pérez Llorca ha sido más comedido en sus críticas" que 'barones' socialistas como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

También ha cargado contra el síndic de Compromís, Joan Baldoví, por no ir a la reunión: "Queda mal dando la espalda a la institucionalidad de la Generalitat (...). Son excusas de mal pagador".