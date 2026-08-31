Llorca sobre el anuncio de Compromís de recurrir la ley de acompañamiento: "Compromís es contradictorio es sí"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 31 Ago. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado hoy el anuncio de Compromís de recurrir la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, señalando que la coalición le resulta "contradictoria en sí". "Es un partido que va de nacionalista o regionalista, no sé de qué va, pero resulta que cada ley que se aprueba en la Comunitat Valenciana dentro de las competencias que tenemos siempre la recurre al Tribunal Constitucional para que no se aplique", ha indicado.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha avanzado que la coalición llevará al Defensor del Pueblo la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, por "atentar contra los derechos básicos de los valencianos" con ejemplos como "la policía educativa que pretende instaurar el PP en las aulas, la desprotección de la infancia y el ataque a los derechos LGTBI".

Aunque en un primer momento ha hablado de un "recurso de inconstitucionalidad", el portavoz de la coalición en el parlamento valenciano ha precisado que la coalición vehiculará primero la denuncia mediante el Defensor del Pueblo.

"Compromís es un partido que cualquier iniciativa parlamentaria que se tiene en la Comunitat intenta pararla en el Tribunal Constitucional español, es algo para mí muy contradictorio", ha insistido el jefe del Consell, quien ha señalado que la coalición arranca el curso político pero el gobierno valencianao no lo ha parado, ya que ha tenido que atender todas las necesidades y emergencias que han surgido este verano.

Pérez Llorca ha llamado a Compromís "a la reflexión". "Creo que se tiene que sumar a las políticas constructivas, de cambio, que creo que hacen a la Comunitat Valenciana mejor y creo que los políticos que todos los días presentan recursos, intentando retener la actividad administrativa, aportan muy poco a la sociedad", ha subrayado.

"Compromís en estos momentos creo que al único al que aporta es a Pedro Sánchez, pues son los que lo mantienen en el Gobierno, porque a la Comunitat Valenciana Compromís no le aportado nada", ha sentenciado.