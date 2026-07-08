Llorca asegura que las medidas que ha propuesto la Generalitat deben servir para lograr un acuerdo educativo

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

BENICÀSSIM (CASTELLÓ), 8 (EUROPA PRESS)-

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que las "muchísimas medidas" que ha puesto el Gobierno valenciano encima de la mesa deben servir para llegar a un entendimiento y a un acuerdo en materia educativa en la Comunitat Valenciana.

Llorca, que se ha expresado así ante los medios tras visitar la 'Escola de la Mar' de Benicàssim (Castellón), ha apuntado que, en materia de educación, hay un canal abierto de negociación, con meses muy concretas por materias, y cree que la oferta educativa que está haciendo la Generalitat es "la más ambiciosa que se ha hecho nunca".

Así, ha explicado que, en los últimos 8 años, "en cinco ocasiones el profesorado había pedido mejoras económicas y les habían dicho que no". "Ahora se han encontrado un Gobierno de la Generalitat que está dispuesto a mejorar las condiciones económicas del profesorado y está más centrado en cumplir con el plan Edificant, "pues tenemos un grado de ejecución de cerca del 80 por cien y el Botànic no llegaba al 30 por cien", ha dicho.

"Además, hemos hecho un plan para que pequeñas obras no tengan que pasar por la bucracia del Edificant; hemos hecho un plan de climatización; y hemos asumido un compromiso muy serio de bajar las ratios a partir de abril del año que viene, mucho más ambicioso que lo que ha planteado el gobierno de España en el Congreso de los Diputado, y allí no he oído protestas de nadie", ha añadido.

ACUERDO EN JUSTICIA

Por otra parte, Pérez Llorca ha asegurado estar "muy contento" por el acuerdo alcanzado entre el Consell y los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Justicia para mejorar la retribución del cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia.

"Siempre he dicho que para llegar a un acuerdo las dos partes tienen que ceder y tienen que entenderse, y eso se consigue a través del diálogo. Es lo que intentamos hacer desde el primer minuto cuando hay problams y discrepancias: sentarse, hablar y llegar a un acuerdo", ha dicho.

El jefe del Consell ha recordado que en 2025 se incluyeron 5 millones de euros en el presupuesto para ir mejorando las cuestiones económicas de estos funcionarios, "que estaban muy por debajo de la media nacional", y en este 2026 se han incorporado 10 millones más "para intentar que se equiparen a la media nacional".

"A partir de ahí vamos a tener un canal de comunicación abierto siempre para ir mejorando", ha subrayado el 'president', quien ha recordado que la Comunitat Valenciana tiene un problema de financiación, "unas circunstancias económicas complicadas". "No tenemos el mismo trato del Gobierno de España que tienen otras partes y eso complica mucho las negociaciones en cualquier asunto, pero cuando hay voluntad y ganas de entendimiento se consigue", ha concluido.