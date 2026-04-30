Llorca asegura que con la reapertura del teatro 'El Siglo' vuelve a Carlet "un monumento de la ciudad"

Imagen del 'prsident' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. - GVA

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que con la reapertura del teatro 'El Siglo' "vuelve a Carlet (Valencia) un monumento de la ciudad y de su cultura que llevaba casi 50 años cerrados que vuelve a abrir sus puertas para todos sus vecinos".

Acompañado por la alcaldesa del municipio, Laura Sáez, el jefe del Consell ha remarcado que, tras la rehabilitación de este teatro, clausurado en 1979, "Carlet recupera una seña de identidad de su historia que es un espacio de confraternidad y de unión de todas las personas que van a recuperar muchos recuerdos y sensaciones".

La rehabilitación integral de 'El Siglo', con una inversión superior a los cuatro millones de euros, ha contado con el apoyo de la Generalitat con una dotación económica de más de dos millones de euros, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

En este sentido, ha subrayado que este edificio protegido como Bien de Relevancia Local, inaugurado en 1889 y promovido por 26 familias, vuelve a ser un equipamiento cultural estratégico para toda la comarca de La Ribera dentro de la política de la Generalitat de modernizar y dinamizar las infraestructuras culturales de la Comunitat Valenciana.

Así, ha destacado que, en esta legislatura, además de inversiones como la que ha hecho posible la recuperación del Teatro el Siglo, otras iniciativas del Ejecutivo autonómico, como el Plan Restaura, "han permitido multiplicar por cinco" el importe máximo por entidad destinado a la rehabilitación de bienes de interés cultural y de bienes de relevancia local, a los que ya se han asignado 17,4 millones de euros.

"Una iniciativa que va a permitir que los municipios recuperen sus monumentos y edificios que forman parte de la historia y la cultura de un pueblo", ha afirmado Pérez Llorca.

REHABILITACIÓN TEATRO 'EL SIGLO'

Durante su intervención, el 'president' ha trasladado su felicitación al consistorio y a las asociaciones culturales, musicales y sociales del municipio "porque su apertura es un éxito de todos y un ejemplo de que se han aprovechado bien los recursos".

El edificio, que ha conservado su esencia histórica y ha sido adaptado al siglo XXI, cuenta con una caja escénica moderna con un escenario preparado para acoger múltiples disciplinas artísticas con sistemas actuales de iluminación y sonido, accesibilidad universal, además de la versatilidad necesaria para ofrecer teatro, música, danza, actos cultures e institucionales.

Previamente, el jefe del Consell ha visitado junto a la alcaldesa Laura Sáez, el ayuntamiento del municipio, y ha firmado en el libro de honor de la localidad.