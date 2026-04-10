Llorca asistirá a la presentación del Parque Central de Alicante: "Sería una irresponsabilidad no acudir"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que el próximo lunes tiene previsto asistir a la presentación del proyecto del futuro Parque Central de Alicante. "Sería una irresponsabilidad no acudir", ha aseverado.

En estos términos se ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, donde ha visitado las obras de excavación del túnel de la futura Estación Central, al ser preguntado sobre si irá a ese acto y qué espera de él.

En esa puesta de largo también se espera la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Desde el Consell han subrayado, en un comunicado, que el proyecto del parque es "complementario" a la terminal.

Pérez Llorca ha aseverado que acudirá a esa presentación junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, además de con "otros altos cargos de la Generalitat", para "mostrar apoyo, intentar buscar consenso y acuerdos que beneficien, en este caso, a los alicantinos".

"Yo creo que es muy importante que la sociedad vea que las administraciones nos ponemos de acuerdo y que anteponemos los intereses del ciudadano a cualquier otra crispación o diferencia. Yo es que entiendo la política así, como una política útil, de entendimiento, de diálogo", ha añadido.

Y ha continuado: "Acabo esta mañana de cerrar un acuerdo con patronal y con sindicatos de medidas de apoyo a las empresas y a las familias a consecuencia del incremento de los precios por la guerra de Irán. Yo es que creo que eso es lo que nos pide la sociedad, que nos entendamos y dialoguemos".