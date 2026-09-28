Llorca avanza que a final de octubre llegarán a València las más de 200 obras de Sorolla de la Hispanic Society

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en el Debate de Política General la llegada a finales de octubre de las más de 200 obras de Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society de Nueva York, que “podrán visitarse a principios de año en el Museo de la Ciudad de València”, fruto del acuerdo firmado a mediados de 2025 entre las dos partes.

También en materia cultural, Llorca ha avanzado que antes de 2027 se pondrá en marcha la creación de una ‘film comission’ “para toda la Comunitat Valenciana” y una nueva convocatoria de ayudas a rodajes, junto a un plan de formación, para “potenciar aún más el sector audiovisual valenciano”.

Otro de sus anuncios en este ámbito es un “gran” plan valenciano de apoyo a la música y a la creación musical, con el que pretende articular ayudas estables para sociedades musicales, fortalecer las bandas, apoyar a los grupos emergentes y crear nuevos circuitos de conciertos “en todo el territorio”.

También se ha comprometido a ampliar la dotación presupuestaria y el alcance del plan Restaura para acelerar la restauración de edificios históricos: “Queremos ayudar a conservar aquello que hace únicas nuestras calles y nuestros pueblos y ciudades”.

De este modo, Llorca ha anunciado que pondrá en marcha una nueva línea de subvenciones para particulares para la recuperación y renovación del patrimonio urbanístico histórico de la Comunitat Valenciana en edificios, como fachadas, enrejados, carpinterías y demás elementos que “hablan de esa tradición e historia que compartimos”.

Y ha destacado que se desarrollará el programa ‘Comunitat Valenciana Centenario del 27’ como “gran iniciativa cultural destinada a reivindicar la profunda conexión valenciana de aquella generación excepcional que transformó la literatura, las artes y el pensamiento español”.

Según ha explicado, esta conmemoración incluirá exposiciones, publicaciones, programas educativos, congresos, rutas culturales, digitalización de fondos documentales y actividades divulgativas “dirigidas especialmente a los jóvenes”.

Por último, el jefe del Consell ha indicado que pretenden revisar la legislación vigente sobre mecenazgo y modificarla “para que sea más efectiva, más generosa y reduzca el excesivo número de trámites administrativos previos”.