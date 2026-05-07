Llorca avisa que si los sindicatos “chantajean” con las evaluaciones, “no habrá negociación” para evitar la huelga

El 'president', Juanfran Pérez Llorca, en el pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto como “condición” en las conversaciones con los sindicatos docentes, que han convocado una huelga indefinida en la Comunitat Valenciana a partir del próximo lunes, que se respete el derecho de los alumnos, especialmente los de segundo de Bachillerato, y de sus padres a que “sean evaluados objetivamente”. "Si chantajean con eso, no habrá negociación por parte de la Generalitat”, ha advertido, y ha recalcado que no permitira "que se utilice a los niños como chantaje".

Así lo ha manifestado en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a las críticas de PSPV y Compromís sobre la huelga educativa, minutos antes de que se haya iniciado en la Conselleria de Educación la Mesa Sectorial donde sindicatos y administración abordan esta convocatoria.

Durante sus intervenciones, Llorca ha acusado al anterior gobierno del Botànic (PSPV-Compromís) de no atender durante ocho años las reivindicaciones de los sindicatos por las que ahora van a huelga indefinida, además de sostener que una parte de esta convocatoria se basa en una “cuestión política” que, según él, “manipula” la izquierda.

En su primer turno, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha urgido a Llorca a aclarar “cuál es su proyecto para los valencianos”, si es “desatenderse de la huelga y menospreciar e insultar a los profesores y a las familias”, “poner vallas publicitarias con su cara” o “tener una televisión pública para retransmitir los toros de Madrid”.

“Mi proyecto es trabajar todos los días para todos los valencianos, sin mirar a quién votan”, se ha limitado a contestar el ‘president’, quien ha cuestionado a Baldoví “cuándo piensa Compromís cambiar su proyecto”.

"MÁS NERVIOSO DE LO HABITUAL"

El síndic ha replicado criticando que Llorca parece “más nervioso de lo habitual” por la huelga y que habitualmente en las sesiones de control hable de “los asuntos cotidianos del Consell” cuando “eso no es un proyecto”. “Cada día demuestra más que es un ‘president’ mediocre de un Consell de negligentes acreditados”, ha aseverado.

En este punto ha vuelto a aludir a la huelga, subrayando que él es un “maestro orgulloso de escuela publica”, y ha denunciado que el ‘president’ “maltrata a los docentes y a las familias” con su “silencio, mentiras y menosprecio” y por “no sentarse a negociar”.

“¿Ese es el diálogo del que habla?”, le ha preguntado, y ha exigido que “no intente enfrentar a familias y profesores” porque, según él, “las familias saben que la educación pública necesita más inversión y menos alumnos por aula y que los docentes son los que más se preocupan por sus hijos”.

Además, ha reprochado que el Consell aluda a la falta de fondos para no atender las peticiones de los sindicatos cuando Llorca “ha tenido dinero para enchufar a su pareja” en la Diputació de València, donde accedió a un puesto de funcionaria mediante comisión de servicios, y para “desviar fondos a las escuelas del Opus que segregan por sexo incumpliendo la ley”.

Otra de sus críticas es que Llorca haya “renunciado” a negociar con la condonación de la deuda o a 3.000 millones del nuevo sistema de financiación propuesto para el Gobierno, mientras dice que “no hay dinero para la educación pública”.

Y ha preguntado a Llorca si su proyecto es “el de Feijóo, el de Abascal o el de Ayuso”, al considerar que “su gobierno es un barco sin rumbo y su brújula tiene una dirección: Madrid”. “Y su capitán, usted, solo está pendiente de si Feijóo lo designa candidato o le aplica la extrema unción política”, le ha dicho, y le ha retado a convocar elecciones “si está tan seguro” de que será el aspirante del PP a seguir como ‘president’ para, así, “cerrar de una vez por todas esta legislatura inútil, horrible y absolutamente prescindible”.

"SE LO NEGARON CINCO VECES"

Durante su segundo turno, el jefe del Consell y líder del PPCV, se ha centrado en responder a las críticas sobre la huelga. Ha asegurado que el Botànic negó “cinco veces” a los sindicatos su exigencia de subida salarial, poniendo como excusa que debían cobrar lo mismo que el resto de funcionarios o que estas peticiones coincidieran con la pandemia.

Tras acusar a Baldoví de ser “un maestro que se ha dedicado toda la vida a la política”, Llorca le ha afeado que este miércoles se hiciera “una foto” con los sindicatos durante una protesta ante la Generalitat tras “ocho años en los que pedían lo mismo y lo les hicieron caso”.

“Ustedes se podrán poner de víctimas e irán a la huelga, pero serán los traidores a todos los profesores. Cuando estaban en el gobierno, los sindicatos no se manifestaban y todos sabemos por qué. Y cuando nosotros gobernamos sí atendemos sus reivindicaciones y se manifiesta. Hay una parte de la huelga que respetamos y otra parte de la huelga que solo es una cuestión política que manipulan ustedes. Lo digo con tranquilidad y no me tiembla la voz, y lo sabe la sociedad”, ha manifestado.

El ‘president’ ha insistido en que no piensa “tolerar que se utilice a los niños como chantaje”, en que respeta al profesorado y está de acuerdo en sus peticiones de acabar con la burocracia y mejorar salarios: “Sí, vamos a intentarlo”. Pero ha hecho hincapié en que se debe “garantizar que los alumnos, especialmente los que van a entrar a la universidad, tengan una evolución objetiva, porque sus padres pagan impuestos para que tengan la educación que merecen”.

“¿NO ERAN DIGNOS LOS PROFESORES PARA EL BOTÀNIC?”

Momentos antes, durante el turno del síndic del PSPV, José Muñoz, Llorca ha reiterado que durante el Botànic "en cinco ocasiones dijeron que no" a subir el sueldo a los docentes. "¿Qué no eran dignos los profesores en esa época?", le ha preguntado, y ha cuestionado "por qué los sindicatos no se manifestaban y callaban y por qué sí lo van a hacer ahora".

"Yo ayer comuniqué que estamos dispuestos a sentarnos a hablar y a buscar pactos, cosa que ustedes no hicieron nunca”, ha añadido, para defender que debe ser "compatible el derecho de huelga, pero también es compatible el derecho que tiene un padre y una madre y unos hijos a tener las notas que merecen y a optar al acceso a la universidad". "Y utilizar eso es algo muy peligroso, y eso también afecta a las personas", ha alertado.

Ha reivindicado que con el actual Consell el curso escolar ha empezado "con más docentes que nunca, 8.000 más que en el último del Botànic", se ha aprobado un decreto de convivencia que refuerza la autoridad del docente, se ha invertido 320 millones en 382 obras que han permitido que hayan 42 nuevos centros y se han destinado 26 millones a la enseñanza gratuita 0-3 años y más de 70 millones en becas. "Esa es la diferencia de cinco meses de un gobierno con estabilidad a cinco meses del caos que es donde ustedes gobiernan, que es en el Gobierno de España", ha afeado al PSPV.

CRÍTICAS POR LA SEGREGACIÓN POR SEXOS

Por otro lado, tanto PSPV como Compromís han acusado al Consell de destinar fondos públicos a centros educativos que segregan a alumnos por sexos, como denunció el pasado lunes la coalición valencianista.

En representación de la Generalitat, el portavoz y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha asegurado que “la totalidad de conciertos (educativos) que existen en la actualidad están porque los renovaron” durante el Botànic. “No hay ningún concierto de los que hablan no haya sido renovado por un conseller que no se llame Vicent Marzà”, ha recalcado en alusión al que fuera responsable de Educación.