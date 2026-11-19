Archivo - El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado, ante el cara a cara de Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) previsto para este jueves, que espera "que ya no se confronte más, que no haya más divisiones", y cree "que hay que hablar más de gestión y de las necesidades que tiene este país".

Así se ha expresado el jefe del Consell, durante una visita a la empresa de especias Carmencita en Novelda (Alicante), a preguntas de los medios de comunicación en relación con el debate que van a mantener el candidato socialista y el 'popular'.

Pérez Llorca cree que la ciudadanía quiere "que aquellos que se presentan a presidir cualquier institución o a gobernar" el país "den ideas". Posteriormente, y en este sentido, ha indicado: "Muchos políticos se pasan el día describiendo problemas, pero los políticos no estamos para describir problemas, estamos para resolverlos".