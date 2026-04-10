Llorca confía en que las obras de la futura Estación Central de Alicante acaben a principios de 2029

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita las obras de excavación del túnel de la Estación Central, el viernes 10 de abril de 2026 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la evolución de las obras de la futura Estación Central del TRAM d'Alacant y ha mostrado su confianza en que acaben en los plazos previstos, es decir, a principios de 2029.

Además, ha apuntado que esta obra convertirá a la ciudad de Alicante en "un referente para la intermodalidad y el transporte en España", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

El jefe del Consell, que ha visitado los trabajos de excavación y ejecución del túnel de conexión con la estación de Luceros, junto a otras autoridades como el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, también ha subrayado que esta es una obra "muy ambiciosa, con un coste superior a los cien millones de euros", y que es "clave para el desarrollo" de la capital alicantina.

Desde la Generalitat han resaltado que esta estación busca "mejorar la calidad de vida de los alicantinos y visitantes", ya que se acortarán "tiempos de transbordo" y se simplificarán "los desplazamientos combinados".

En estos momentos, según ha trasladado el Consell, el proyecto se encuentra en una fase "decisiva", con el inicio de los trabajos de excavación y ejecución del túnel de conexión con la estación de Luceros.

Para ello, se va a emplear la técnica de 'cut and cover', lo que permite "ejecutar los trabajos sin interferir sobre el tráfico que discurre por la avenida superior", con el fin de "minimizar la afección a los vecinos y la funcionalidad de este punto neurálgico de la ciudad".

Al mismo tiempo, ha proseguido, se respetan los elementos protegidos del entorno como los ficus, la estación de Adif, el antiguo refugio de la Guerra Civil o el colector antirriadas que discurre bajo la avenida.

Así, según la Generalitat, los trabajos se ejecutan con "la máxima sensibilidad urbana" y son "compatibles con el día a día de la ciudad". Además, ha continuado, en este conjunto de actuaciones, se ha priorizado "facilitar las entradas y salidas a las nuevas zonas de aparcamiento" para garantizar "accesos adecuados para las personas con movilidad reducida".

"MODELO DE CIUDAD"

La futura Estación Central del TRAM d'Alacant, a juicio de la Generalitat, es "el inicio del modelo de ciudad" que pretende impulsar el Consell, "más conectada, con infraestructuras de calidad y adaptadas a las nuevas necesidades de la sociedad".

Esta infraestructura supondrá "una estación subterránea moderna, accesible, segura y preparada para facilitar el uso de transporte público", con el enlace de los distintos sistemas del TRAM, autobuses, trenes y vehículos privados.