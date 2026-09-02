Llorca cree que el curso escolar debe empezar con "normalidad" y pide "garantizar siempre la educación de los jóvenes"

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), hablando con representantes del sector docente - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), considera que el nuevo curso escolar "debe empezar" con "normalidad" y ha reclamado "preservar y garantizar siempre la educación de los jóvenes".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en Agost (Alicante), donde ha acudido al acto de corte del primer racimo de la Uva Embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida.

Estas declaraciones del jefe del Consell llegan después de que sindicatos docentes hayan convocado para el próximo 12 de septiembre manifestaciones en València, Castelló y Alicante, tras la suspensión el pasado 11 de junio de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana.

"No hay motivo para que no empiece un curso con normalidad", considera Pérez Llorca, quien ha indicado que, "si algún sindicato o algún sector quiere manifestarse", la ley lo "ampara" para ello y España es "un país con libertad", si bien ha indicado: "Creo que hay que preservar y garantizar siempre la educación de los jóvenes".

Preguntado por los retos u objetivos que se ha marcado para el nuevo curso político, el 'president' ha abogado por "seguir apostando por ese plan educativo tan ambicioso". "Creo que somos la comunidad autónoma que más dinero va a destinar a la educación", ha apostillado.

Pérez Llorca ha dicho que quiere seguir trabajando "en solventar los problemas de los ciudadanos, como también pueden ser las infraestructuras o como puede ser el agua", y "evitar discusiones y aportar más soluciones".

"Ese es el reto que me marco, seguir fomentando cada día una sanidad mejor en la Comunitat Valenciana, seguir aplicando unos presupuestos que garantizan las políticas sociales como nunca se han garantizado", ha agregado.

En esta línea, ha asegurado que "no" quiere distraerse "en las confrontaciones políticas o en el tacticismo político", sino "estar centrado única y exclusivamente en lo que verdaderamente importa, que es mejorar la vida" de los valencianos, ha destacado.