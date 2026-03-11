Llorca cree que Juan Roig tiene "parte de razón" al lamentar que en Valencia una cajera paga más impuestos que en Madrid

(I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, durante la Asamblea General A - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que el presidente de Mercadona, Juan Roig, tiene "parte de razón" cuando dice que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y lamenta que una cajera de su cadena de supermercados "en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid", y ha abogado por seguir rebajando la presión fiscal en la Comunitat Valenciana pero también por "buscar equilibrios".

De este modo ha valorado, durante un encuentro organizado este miércoles por el diario Las Provincias, las palabras de Juan Roig el martes en la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía, en la que subrayó que esto "es un problema que lo tienen que arreglar los políticos".

Llorca ha resaltado el trabajo de su Consell para seguir rebajando la presión fiscal en la región, "que era muy alta" cuando el PP entró a gobernar en 2023, y ha apostado por seguir en ese camino.

No obstante, ha abogado por "buscar equilibrios": "A nosotros claro que nos gustaría que la gente de la Comunitat Valenciana pagase los mismos impuestos que se pagan en Madrid, pero para llegar ahí tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia y tenemos que tener una financiación como la que nos debería corresponder". Pero todo ello en "la medida en que seamos capaces de recaudar más".

"Llevamos dos años seguidos que tenemos menos presión fiscal y recaudamos más, lo que nos permite afrontar los próximos ejercicios siguiendo en esa política de ir disminuyendo la presión fiscal", ha señalado, al tiempo que ha deslizado que, "si las cosas van bien, podremos llegar a eso". "Pero, evidentemente, pasar del siete al tres de golpe es imposible. Del siete tienes que pasar al cinco y del cinco tienes que pasar al tres. Y en ese proceso estamos", ha agregado.