Llorca critica que Oltra asuma responsabilidades solo de forma "temporal" y cree que su vuelta era "un secreto a voces"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, comparece en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona/Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado que la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra haya asumido responsabilidades políticas solo de forma "temporal" y ha considerado que su regreso, ahora como candidata de Compromís a la alcaldía de València, era "un secreto a voces".

"A mí no me sorprende", ha afirmado este miércoles en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que, cuando "se asumen responsabilidades políticas, se asumen para siempre".

"La responsabilidad política no se puede asumir de una forma temporal, que es lo que ha hecho Mónica Oltra. Dimitió como vicepresidenta de la Generalitat porque el que su marido en ese momento había abusado de una menor tutelada por su Conselleria. Y consideró que tenía que asumir su responsabilidad política y dimitir", ha recalcado el jefe del Consell. A su juicio, "las responsabilidades políticas se asumen no de forma temporal".

Preguntado entonces por las del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, Pérez Llorca ha defendido que este asumió su responsabilidad política al dimitir como jefe del Consell y ha resaltado que ha sido "el único" que lo ha hecho por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. "En las demás administraciones, ninguno ha querido asumir su responsabilidad política", ha alertado.

Además, ha considerado que entre Mazón y Oltra existe "una diferencia muy notable" y es que, en el caso del primero, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), "el máximo órgano judicial" de la región, "por unanimidad de sus miembros ha considerado que en estos momentos no hay indicios para juzgarlo".

En cambio, en el caso de Oltra, ha indicado que la Audiencia Provincial de Valencia "ha decidido que se tiene que sentar en el banquillo porque su Administración tapó el abuso a una menor".

Dicho esto, ha manifestado que cree en la presunción de inocencia de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y ha indicado que él no la quiere juzgar, "porque eso le corresponde a los jueces". "Pero si tú asumes tu responsabilidad, no la puedes asumir de forma temporal", ha remarcado el 'president'.

LE HA "DOLIDO MUCHO" LA POLÉMICA DE SU PAREJA

En otro orden de asuntos, sobre la polémica por el acceso de su pareja a una plaza de funcionaria en la Diputació de València mediante comisión de servicios, Llorca ha asegurado que le ha "dolido mucho" este asunto y ha considerado que se ha intentado "aprovechar un momento viendo estos días que se están juzgando contrataciones irregulares y que hay denuncias por cátedras que no se correspondían o por títulos falsos" para "buscar un debate o un relato para comparar algo" aunque, a su juicio, esta comparación es "grosera".

El jefe del Consell ha insistido en que su pareja se presentó a unas oposiciones para ser funcionaria en 2010 o 2011, cuando entonces ni siquiera eran pareja, y "aprobó los exámenes, una prueba teórica, un tipo test, un caso práctico y luego los méritos de una entrevista y ocupó una plaza de funcionaria interina durante mucho tiempo".

"Luego consiguió su plaza con un procedimiento que aprobó el Gobierno de España después de una directriz de la Unión Europea al respecto", ha concretado. Por tanto, ha negado que haya existido "ningún trato a favor", es más, ha asegurado que no lo hubieran "consentido" ni él ni ella.

Preguntado por si, sabiendo que ahora es su pareja y que él es 'president' de la Generalitat, no se planteó pedirle que no fuese funcionaria de la Diputació de València, Llorca ha cuestionado "qué injusto sería eso" y ha argumentado que su pareja "no tiene que tener jamás un trato a favor por ser la mujer de, pero tampoco tiene que tener limitados sus derechos como funcionaria" por que su pareja sea el jefe del Consell. "Me parecería eso injusto", ha reiterado.

Y ha insistido de nuevo: "Mi mujer ha concurrido a una plaza de libre concurrencia donde se han presentado cinco aspirantes y donde ella por experiencia ha obtenido ese puesto de carácter temporal y con un procedimiento ajustado completamente a la ley. Creo que no es justo pedir un sacrificio a nadie por el mero hecho de que tu pareja tenga otra profesión y también, por supuesto, no toleraría nunca, ni ella jamás, tener un trato a favor que jamás lo ha tenido".