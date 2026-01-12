Llorca cuestiona que el confinamiento hubiese evitado muertes en la dana y apunta a "la falta de información"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha referido este lunes al careo en el juzgado de Catarroja dodne se instruye la gestión de la dana entre la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y al respecto ha cuestionado que el confinamiento hubiese evitado muertes en la dana. "Yo creo que eso refleja sobre todo la falta de información que se tenía en ese momento de lo que estaba pasando", ha apuntado.

Llorca, en declaraciones a los medios en Cofrentes (Valencia), se ha referido así preguntado por las declaraciones de Pradas en el juzgado, en las que ha mantenido que intentó trasladar a Mazón la tarde de la dana la propuesta de confinar pero no pudo.

Al respecto, ha apuntado que es "discutible que un confinamiento hubiese evitado muertes". "Confinar a las personas en la planta baja de su casa, yo creo que no hubiese evitado muertes, creo que eso refleja sobre todo la falta de información que se tenía en ese momento de lo que estaba pasando", ha señalado.

En cualquier caso, ha recordado que desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat ya dijo que iba a mostrar "muchísimo respeto" por la investigación judicial y que no iba a dar opiniones, ni valoraciones ni "ayudar a la política de la confrontación y al fango". "Y me voy a mantener en mi criterio", ha recalcado.

MÁS SEGURIDAD

Por otro lado, ha condenado el golpe que ha recibido Cuenca con una pancarta, ya que "al fin y al cabo lo que iba era a aportar lo que le pidiesen una vez más a la investigación". "Ese no es el ejemplo que tenemos que seguir", ha recalcado.

Por ello, ha reclamado a Delegación del Gobierno que asuma "más medidas de seguridad en la medida que tenga que incluir más personal" para garatinzar la protección de las personas que tengan que prestar declaración en el juzgado.