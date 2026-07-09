Llorca se declara "defensor" de la AVL y aboga por que tenga "el presupuesto que merece para estudiar nuestra lengua"

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha declarado "defensor" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y ha abogado por que esta institución tenga "el presupuesto que merece para estudiar nuestra lengua". Además, ha avanzado que el PP no aceptará en Les Corts algunas de las enmiendas parciales de Vox a los presupuestos de 2026, entre las que figura una que plantea recortar su asignación en 972.000 euros.

Así lo ha manifestado, en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea este jueves en València, en el que ha estado presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntado por las enmiendas de Vox a los presupuestos. La formación ha concretado su anuncio de más recortes a la institución normativa en una reducción de sus cuentas que alcanzaría los 972.000 euros.

Vox ya anticipó hace semanas un nuevo recorte a la AVL vía enmiendas y su síndic, José Mª Llanos, insistió en que su partido ha hecho "todo aquello que ha podido" para reducir su presupuesto.

En detalle, la formación plantea reducir la partida de gastos de personal en 870.000 euros, la de gastos diversos en 20.000 euros, la de trabajos de otras empresas y profesionales otros 20.000 euros, la de fomento del valenciano en medios de comunicación en 50.000 euros y la de los premios Carme Miquel en 12.000 euros. Toda esta cantidad (972.000 euros) la propone destinar al Consell Jurídic Consultiu para la implantación de una herramienta de inteligencia artificial.

Sobre esta cuestión, Pérez Llorca ha indicado que en Les Corts se está ahora "en un proceso de negociación" para la aprobación de las enmiendas parciales, ha señalado que en "este mes y estas semanas que quedan de negociación pueden pasar muchas cosas" y ya ha avanzado que "algunas" de las de Vox desde el PP no las van a aceptar.

"Y también estoy convencido de que, algunas enmiendas que ha presentado el PP, Vox no las va a aceptar y que, por lo tanto, no prosperarán, salvo sorpresa y que Compromís y el PSPV aprueben alguna, cosa que dudo", ha añadido.

Mientras, sobre los recortes a la patronal y los sindicatos que también quiere promover Vox, el jefe del Consell ha defendido la labor de estas organizaciones y ha asegurado que va a intentar mantenerse en "esa posición" durante las negociaciones.

DEVUELTO 600.000 EUROS "QUE NO HA GASTADO"

Respecto a la AVL, se ha declarado "defensor" de la misma y ha destacado que la institución precisamente fue creada por el PP. Dicho esto, ha reconocido "discrepar de alguna manera de proceder" de sus integrantes, aunque ha recalcado que respeta la entidad, igual que lo hace con el Gobierno de España "aunque no me guste su presidente". "Nos corresponde respetarles", ha defendido.

Pérez Llorca ha insistido en que respeta "mucho" la AVL, ha pedido ir "más allá del titular" y ha indicado que, en los presupuestos de 2025 --con el Consell de Carlos Mazón--, efectivamente se recortó la partida de la institución. "Es cierto", ha admitido, pero ha resaltado que, cuando él tomó posesión, ya afirmó que no iba a "aceptar más recortes".

Sin embargo, ha señalado que también "es cierto que, cuando se han liquidado los contratos" del pasado ejercicio, la AVL ha devuelto a la Generalitat 600.000 euros que "no ha gastado". "Y nadie lo ha sacado en ningún titular", ha apuntado.

Por eso mismo, ha pedido "huir a veces un poco de los titulares y centrarse en lo importante, que es la gestión". "Soy un defensor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y voy a defender que tenga el presupuesto que merezca para seguir investigando y estudiando nuestra lengua", ha concretado, pero ha abogado también por "hacer un balance cuando termine el año de la gestión" de la institución.