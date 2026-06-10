Llorca defiende que la Generalitat "ha demostrado" que está "al lado" de las víctimas de la dana con su "seriedad"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Picanya - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que el Gobierno valenciano "ha demostrado durante este tiempo" que está "al lado" de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales, porque ha mostrado "seriedad en la recuperación" tras la riada y porque lleva "bastante ventaja" en infraestructuras respecto a otras administraciones.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras presidir la segunda edición de la entrega de los Premios Agrovalor en el Palau de la Generalitat, preguntado por el hecho de que él siempre afirme que el Consell está al lado de las víctimas pero, sin embargo, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, haya entrado este miércoles al juzgado de Catarroja --para su declaración como testigo en la causa de la dana-- por el garaje para evitar una concentración de las asociaciones a las puertas del tribunal.

Llorca ha asegurado que esta pregunta le parece "muy tendenciosa y muy desafortunada" porque, a su juicio, "estar al lado de las víctimas es mostrar seriedad en la recuperación" tras la riada y ha reivindicado que, si hay alguna administración que la ha mostrado, es precisamente la Generalitat Valenciana.

"Prácticamente todas las obras de infraestructuras que tenía previstas están acabadas, la máxima totalidad", ha incidido, por lo que ha considerado que, si se compara "con lo que están haciendo otras administraciones", el Consell lleva "bastante ventaja".

También ha resaltado que estar "al lado de las víctimas es sacar adelante todas las ayudas que se sacaron en su día y que, incluso la última que anuncié yo como 'president', que era una ayuda por víctima mortal, ya están contabilizadas y se han comenzado a pagar algunas".

Por tanto, a su juicio, "lo que se ha demostrado en todo este tiempo es que al lado de las víctimas hay una Administración que ha asumido sus responsabilidades políticas, la única", mientras que otras que también tienen "no las quieren asumir".

"Y lo que estamos demostrando día a día es que esta recuperación se lleva adelante y con más rapidez que otras administraciones hacen y es la forma que tiene de trabajar la Generalitat Valenciana", ha zanjado.