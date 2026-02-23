Llorca defiende su voluntad de "reconducir" la relación con víctimas de la dana: "Era necesario hacerlo y en eso estoy"

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), atiende a los medios en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este lunes que, desde que llegó al Consell, ha tratado de "reconducir" la relación con las asociaciones de víctimas de la dana. "Era necesario hacerlo y en ese trabajo estoy", ha aseverado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en Sagunt (Valencia), después de las primeras comparecencias de las asociaciones de víctimas de la dana en la comisión de investigación en Les Corts, casi año y medio después de la tragedia del 29 de octubre de 2024 que provocó 230 fallecidos.

Durante la primera de las dos sesiones dedicadas a estas asociaciones en la comisión, SOS Desaparecidos y Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud han reclamado "verdad" y "justicia". "Las familias seguimos llorando lágrimas de barro", ha clamado Sonia Fuster, coordinadora en la Comunitat Valenciana de SOS Desaparecidos, mientras que el presidente de la segunda de las entidades, Alejandro Carabal, ha lamentado que el parlamento valenciano ha sido "el último sitio" al que acuden.

Preguntado por cómo valora estas comparecencias y por si llegan tarde, Llorca ha admitido que "en el tema de la dana muchas cosas han llegado tarde". Dicho esto, ha subrayado que "no llega a tres meses" el tiempo que lleva como 'president' y que, desde entonces, "lo primero" que hizo fue "pedir perdón en nombre de todas las administraciones, que habían quedado muy retratadas en el episodio de la dana".

Seguidamente, el jefe del Consell ha recordado que nombró a un comisionado autonómico para la dana y puso "especial interés en la salud mental" de los afectados, ya que la directora general de este comisionado es especialista en el ámbito.

En tercer lugar, ha indicado que "de inmediato" pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convocara la comisión mixta para la reconstrucción, que se reunió por primera vez la semana pasada: "Es cierto que yo siempre he dicho que llegaba tarde, pero algún día tenía que empezar y la pedí".

Además, ha destacado que después aprobó "una ayuda para cada una de las víctimas mortales" y ahora las asociaciones comparecen en la comisión de investigación en Les Corts. "Yo, desde que soy 'president', he querido reconducir una situación que yo creía que era necesario hacerlo, y en ese trabajo estoy", ha zanjado.