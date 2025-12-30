Llorca destaca que la Generalitat termina en un año la reconstrucción del 72% de las obras locales asumidas tras la dana

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este martes que el Consell ha finalizado en un año la reconstrucción del 72 por ciento de las obras locales asumidas por la administración autonómica tras la dana, con una ejecución de más de 30 millones de euros de los cerca de 52 presupuestados.

Esta parte del Plan Endavant tenía como objetivo recuperar infraestructuras municipales que sufrieron graves daños por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Los trabajos llevados a cabo "no solo han permitido restituir las infraestructuras anteriores sino incorporar mejoras para hacerlas más resilientes frente a fenómenos meteorológicos extremos", según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha señalado que estas actuaciones "se iniciaron después de que la Generalitat asumiera las competencias necesarias para llevar a cabo obras de rehabilitación en más de una veintena de localidades afectadas ante las dificultades de los ayuntamientos para asumir los trabajos y la necesidad de ejecutarlos a la mayor brevedad posible".

Las infraestructuras asumidas abarcaban vías, pasarelas, puentes, caminos y accesos en los municipios de Alfafar, Torrent, Alcàsser, Picassent, Godelleta, Chera, Requena, Gestalgar, Sinarcas, Cheste, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Algemesí, Montserrat, Siete Aguas, Calles, Bugarra, Macastre, Sot de Chera, Pedralba, Paiporta y Utiel.

El 'president' ha reiterado "la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios" ya que "se trata de uno de nuestros objetivos principales en el proceso de reconstrucción así como ayudarles en las labores de reactivación y refuerzo de las infraestructuras dañadas".

En estos momentos, de las 58 obras asumidas por la Generalitat ya se han finalizado 42, lo que supone que una quincena municipios cuentan con todas las actuaciones completadas, mientras que en el resto de las localidades ya hay infraestructuras finalizadas y en servicio, mientras que se avanza "de forma progresiva en la recuperación total del resto".

Los municipios en los que ya han concluido todas las actuaciones de reconstrucción de las infraestructuras dañadas son Algemesí, Montserrat, Buñol, Siete Aguas, Macastre, Chera, Requena, Gestalgar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Albal, Aldaia, Cheste, Paiporta y Alfafar. En el resto de las localidades, parte de las obras ya se ha completado y las intervenciones pendientes está previsto que finalicen progresivamente a lo largo de los próximos meses.

"MÁS COLABORACIÓN" POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Pérez Llorca ha reclamado de nuevo que el Gobierno de España "debe buscar las modificaciones legales para que se puedan tramitar por urgencia las obras en vez del procedimiento ordinario para que se puedan hacer lo antes posible, tal y como han pedido los ayuntamientos de las localidades afectadas".

En este sentido, ha señalado que los ayuntamientos "carecen de la capacidad técnica y administrativa" necesaria para contratar de manera ordinaria las obras requeridas para la reconstrucción, a pesar de disponer de los fondos aportados por el Gobierno. Por este motivo, el 'president' ha ofrecido la colaboración de la Generalitat en la ejecución de estas inversiones y ha pedido al Gobierno de España que "busque un mecanismo que permita a la Generalitat asumir parte de estas obras sin recurrir al endeudamiento".