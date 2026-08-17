Llorca destaca el impacto directo de más de 40 millones de la "actividad continuada" de producción de Disney en 2026

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el "impacto directo de más de 40 millones de euros" de la actividad continuada de Disney en 2026 en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha defendido la subvención de cinco millones de euros concedida por la Administración autonómica a la compañía para el rodaje de 'Enredados' en la región al constituir un proyecto de "importancia estratégica" para la misma.

El jefe del Consell ha puesto en valor, en un comunicado, la "actividad continuada" de producción de Disney en la Comunitat Valenciana, de la que es ejemplo la filmación de 'Enredados', una adaptación en acción real de la película animada de Disney de 2010 basada en el cuento de hadas de los Hermanos Grimm 'Rapunzel'.

Su rodaje principal comenzó el 29 de junio en España. El centro de producción está ubicado en Ciudad de la Luz (Alicante) y está previsto que el rodaje finalice en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre de la producción en el complejo de estudios de Alicante continuarán hasta noviembre.

La película, dirigida por Michael Gracey ('El gran showman') y producida por Kristin Burr para Burr! Productions ('Cruella'), con Lucy Kitada ('Project Hail Mary') como productora ejecutiva, será estrenada en cines por Disney el 31 de marzo de 2028.

Está protagonizada por Teagan Croft ('Titanes') como Rapunzel, Milo Manheim (de la franquicia 'Zombies') como Flynn Rider, Kathryn Hahn ('The Studio') como Madre Gothel y Diego Luna ('Andor') como un nuevo personaje, Hawthorne. A ellos se unen Caitríona Balfe ('Outlander', 'Belfast') como la Reina Ariana, Elliot Cowan ('The Crown') como el Rey Frederic, y Patrick y Hugo McPherson ('Pear') como los gemelos Stabbington.

BASE EN CIUDAD DE LA LUZ

La producción ha mantenido su base en Ciudad de la Luz desde febrero. La preproducción se llevó a cabo íntegramente en la Comunitat Valenciana entre febrero y junio e incluyó la búsqueda de localizaciones, el casting, la construcción de decorados y los ensayos, han apuntado desde la Generalitat.

El rodaje principal se lleva a cabo por toda España, incluyendo la Comunitat, el País Vasco y Cataluña. La filmación comenzó el 29 de junio con un periodo inicial de tres semanas en la región, que incluyó trabajos en Ciudad de la Luz y en el Colegio Diocesano Santo Domingo en Orihuela (Alicante). Tras rodar en otros puntos de España, está previsto que la producción regrese a Ciudad de la Luz en septiembre y continúe filmando hasta octubre.

En total, se prevé que la producción pase aproximadamente siete semanas rodando en la Comunitat Valenciana repartidas en múltiples fases. El rodaje principal está programado para finalizar en octubre, mientras que las actividades vinculadas al cierre en Ciudad de la Luz continuarán hasta noviembre.

ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL

Ciudad de la Luz alberga un equipo que va desde las 200 personas al día desde abril hasta las 700 personas durante las semanas de rodaje. Disney ha alquilado cuatro platós, naves exteriores, talleres, almacenes y edificios de apoyo a la producción, manteniendo el uso de las instalaciones durante 11 meses, hasta finales de noviembre.

En este sentido, el impacto de la producción en la actividad económica directa en la Comunitat Valenciana supera los 40 millones de euros. La Generalitat ha concedido a la producción una subvención de cinco millones de euros, lo que representa aproximadamente el 12,5 por ciento del gasto que se prevé realizar en la región.

"proyecto de importancia estratégica"

A la espera de una evaluación "más precisa" del impacto económico global del proyecto a final de año, Llorca ha señalado que el impacto proyectado de la producción "respalda la consideración como un proyecto de importancia estratégica para la Comunitat Valenciana".

"La presencia de Disney en la Comunitat Valenciana representa casi un año entero de trabajo, con un nivel de actividad y de personal que convierte a Ciudad de la Luz en el centro neurálgico de esta producción internacional y en un referente global para la producción audiovisual", ha señalado.

El 'president' también ha reafirmado "el compromiso de la Generalitat con el sector audiovisual y con posicionar a la Comunitat como un destino internacional para la producción cinematográfica". "Los proyectos de esta envergadura requieren una presencia prolongada y una infraestructura hecha a medida capaz de dar soporte a exigentes producciones profesionales durante muchos meses", ha afirmado.

La película animada original de Disney se estrenó en 2010 y recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial, dando lugar a una exitosa serie de Disney Channel, y ganó un Premio GRAMMY a la mejor canción original, 'I See the Light'.