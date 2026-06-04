Llorca destaca la importancia de la Comunitat en la UE y reclama mayor respaldo a sectores agrícola y cerámico

Imagen del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen y el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - GVA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto de relieve la importancia estratégica de la Comunitat Valenciana en la Unión Europea por lo que ha reclamado un mayor respaldo a los sectores agrícola y cerámico.

Así se ha manifestado tras las distintas reuniones mantenidas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen; el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso y el embajador representante adjunto permanente de España ante la Unión Europea, Oriol Escala, ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

El jefe del Consell ha reclamado que la futura Política Agraria Común (PAC) mantenga un firme respaldo al campo valenciano y garantice que los productos de la Comunitat Valenciana puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos y que cuente con un mayor presupuesto, refuerce su autonomía financiera y contemple medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional en el sector agrario.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de los agricultores jubilados, "que siguen produciendo y aportando a nuestro sector agroalimentario", y contribuyen de forma decisiva a la economía agraria y del medio rural y al mantenimiento del territorio y la preservación del entorno, al igual que las generaciones más jóvenes.

Asimismo, ha indicado la necesidad de que la futura PAC fomente las ayudas al regadío y la reutilización de agua "tal y como hacemos en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, que es la zona de Europa en la que más se reciclan los recursos hídricos".

Además, ha señalado que la nueva PAC debe incorporar medidas de simplificación administrativa que la hagan más accesible y eficaz para el conjunto del sector agrario, así como reforzar el apoyo a los pequeños productores y garantizar una participación efectiva de las regiones, ya que su exclusión podría generar dificultades en su aplicación.

IGUALDAD DE TRATO PARA NUESTROS PRODUCTOS

Pérez Llorca ha remarcado igualmente la importancia de que los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana compitan en igualdad de condiciones en el mercado europeo y reciban un trato justo frente a los de terceros países que acceden a la Unión Europea.

Al respecto, ha defendido que los acuerdos comerciales incorporen cláusulas espejo que garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos.

Concretamente, ha señalado los casos del arroz y el kaki valenciano "que han perdido cosechas por la prohibición de algunos fitosanitarios que sí se permiten en los países extracomunitarios" por lo que ha demandado una mayor flexibilidad en el uso de los mismos.

FIRME APUESTA POR EL SECTOR CERÁMICO

En otro orden de cosas, el jefe del Consell ha demandado una regulación específica para el sector cerámico que "garantice la existencia de una industria vital para la Comunitat Valenciana y que genera 16.000 puestos de trabajo directos y 90.000 indirectos".

Así, ha reclamado un calendario realista en cuanto al proceso de descarbonización de la UE que beneficie a los ceramistas de nuestro territorio al tiempo que se siguen cumpliendo los objetivos medioambientales que está marcando la Unión Europea así como una revisión o flexibilización del sistema y condiciones de competencia equitativas globales.