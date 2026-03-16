Llorca destaca la unanimidad del TSJCV en el rechazo a investigar a Mazón y cree que "deja las cosas muy claras"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la unanimidad alcanzada por el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de rechazar investigar al 'expresident' Carlos Mazón por su actuación durante la dana. "Los cinco jueces han tomado la misma posición, por lo tanto yo creo que deja las cosas muy claras", ha subrayado, además de explicar que no ha leído el auto y de reiterar su "respeto" a las decisiones judiciales.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas antes de asistir a la 'mascletà' de Fallas de este lunes en el Ayuntamiento de València. El TSJCV ha descartado investigar a Mazón al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

Llorca ha señalado que no suele "valorar las decisiones judiciales" y que siempre muestra "muchísimo respeto por cada una de ellas". "A veces favorecen, a veces no favorecen, pero hay que saber respetar a las instituciones y también al poder judicial", ha añadido, y ha explicado que no ha leído el auto notificado este lunes.

Dicho esto, ha indicado que "hay una cosa que es evidente", que la decisión de rechazar investigar a Carlos Mazón se ha adoptado por unanimidad, "por todo el Tribunal Superior de Justicia".

Preguntado por si le ha sorprendido la unanimidad del TSJCV y la rapidez en emitir este auto, el también líder del PPCV ha contestado: "No nos tiene que sorprender cuando la justicia va rápido, tenemos que criticarla cuando va muy lenta".

"Por lo tanto, si la decisión se ha tomado rápida y se ha tomado, insisto, con unanimidad, con todos los jueces de Tribunal Superior de Justicia, imagino que queda todo bastante claro", ha abundado, para reiterar que no ha leído el fallo y que le "gusta mucho respetar las decisiones judiciales".