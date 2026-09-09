Llorca dice que está abierto al diálogo con el profesorado: "Lo que necesita la educación son pactos y no discrepancias"

El 'president' Pérez Llorca en la apertura de curso en Caudiel (Castellón) - GVA

CASTELLÓ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado hoy que el Gobierno valenciano está abierto al diálogo con el profesorado de la Comunitat Valenciana y a llegar a acuerdos, aunque ha advertido que los sindicatos "tienen que tener la misma voluntad de llegar a acuerdos". "Lo que necesita la educación son pactos y no tantas discrepancias", ha indicado.

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios durante la apertura del curso escolar en Caudiel (Castellón) al ser preguntado si el Consell va a llamar a los sindicatos de la enseñanza para seguir negociando.

"Somos el gobierno del diálogo, lo hemos demostrado, hemos llegado a un acuerdo con la educación concertada, con los trabajadores de la justicia, con los médicos, por lo que estamos abiertos a dialogar y a llegar a acuerdos", ha apuntado Pérez Llorca, quien ha añadido que desde que ha comenzado esta legislatura se ha dedicado a buscar acuerdos en todos los ámbitos y que en la mayoría de las ocasiones lo ha conseguido, por lo tanto cree que el acuerdo tiene que venir por las dos partes.

"Hay voluntad de alcanzarlo, pero lo que tienen que tener claro los sindicatos es que tienen que tener también voluntad de llegar a acuerdos", ha incidido.

Respecto a que se mantenga la manifestación de protesta del sábado, el jefe del Consell ha destacado que respeta mucho a todas las personas que discrepan o que piensan de una forma diferente, aunque ha incidido en que "ninguna de las reivindicaciones que están haciendo los sindicatos, principalmente el STEPV, que es el mayoritario, "hacen referencia a las carencias que ha destacado el informe Pisa, pues no han hablado nunca de mejorar las matemáticas ni las horas lectivas de lengua".

Pérez Llorca ha llamado a la reflexión. "Queda mucho por mejorar en la educación, pero hemos presentado un plan que, sin ninguna duda, va a mejorar. Ellos --los sindicatos-- podrán considerar que no es suficiente, pero es un inicio y creo que lo que verdaderamente necesita la educación son pactos y no tantas discrepancias", ha subrayado.

"Todos tenemos la misma finalidad, y lo que ha demostrado estos informes es que sobra ideología en las aulas y hay que centrarse más en la educación y en la formación del talento de los jóvenes valencianos", ha concluido.