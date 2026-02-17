Llorca dice que va a la constitución de la Comisión Mixta postdana para aportar su grano de arena en la reconstrucción

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 17 Feb. (EYUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que acudirá este miércoles a la constitución de la Comisión Mixta tras la dana para aportar su grano de arena para ayudar en la reconstrucción.

Pérez Llorca presidirá mañana, a las 12.30 horas, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la constitución de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana, en Riba-roja del Turia (Valencia).

El jefe del Consell ha indicado ante los medios tras presentar en Castelló dos nuevas promociones de viviendas incluidas en el Plan Vive que va a la Comisión Mixta "con ánimo de colaborar".

"La Comisión Mixta llega muy tarde, un año más tarde de la tragedia, eso no había pasado en Canarias, pero eso ya no tiene solución, por lo que lo que quiero es aportar mi grano de arena como 'president' de la Generalitat para ayudar en la reconstrucción", ha dicho.

Pérez Llorca ha agradecido al Gobierno de España "haya rectificado, aunque le ha costado mucho tiempo", y ha apuntado que se van a encontrar un 'president' de la Generalitat "constructivo, con ganas de colabor y esforzarse para que eso no vuelva a pasar en esta tierra".