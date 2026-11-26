Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que está a la espera de recibir información sobre el naufragio del buque 'Med Emre' para "ponernos ya a trabajar y a coordinarnos". "Estamos en la situación, ya que la gestión depende del Gobierno de España, de recibir más información por parte del Gobierno de España" para "ver si tuviéramos que coordinarnos entre las tres administraciones" y así "ponernos ya a trabajar y a coordinarnos", ha explicado.

Así lo ha señalado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios, en València, donde ha visitado junto con la alcaldesa María José Catalá la exposición 'Reyes del Mundo' en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por la información de que dispone sobre el naufragio del buque 'Med Emre', que transportaba unas 7.000 toneladas de gasóleo a unas 25 millas de Ibiza, que ha provocado la muerte de un tripulante y la activación de varios protocolos ante el riesgo de contaminación marítima.

Llorca, que ha manifestado que el Gobierno valenciano ha tenido información sobre este suceso "a través de los medios de comunicación", ha relatado que ha llamado tanto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, como al delegado del Gobierno, Roger Llanes, si bien ha afirmado que "estamos esperando información concreta".

También ha resaltado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat (PTECV) en situación de preemergencia en todo el territorio, de forma preventiva.

"El Gobierno de España no nos ha trasladado ninguna otra información. Tampoco sabía que venía el ministro --Carlos Cuerpo-- aquí", ha dicho y ha señalado que la "única conversación" que ha tenido ha sido con el delegado del Gobierno que le ha trasladado que "estaban explorando un poco el barco para ver si hay algún tipo de fuga o no. No lo ha podido concretar todavía", ha resumido.

Llorca, además, ha indicado que se ha puesto en contacto con el Govern balear y ha agregado: "Estamos en la situación, ya que la gestión depende del Gobierno de España, de recibir más información por parte del Gobierno de España" para "ver si tuviéramos que coordinamos entre las tres administraciones" y así "ponernos ya a trabajar y coordinarnos".

Asimismo, ha recordado que los servicios sanitarios de la Generalitat han atendido a seis tripulantes del carguero accidentado, de los que tres permanecen ingresados. Según ha informado la Generalitat, de ellos, dos fueron trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de València, uno por hipotermia y ha sido dado de alta y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca, que continúa hospitalizado.

Los otros cuatro tripulantes fueron trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que han sido dados de alta; uno por herida abierta en una pierna y otro por dolor abdominal. Estos dos últimos permanecen ingresados.

Preguntado sobre la posibilidad del posible remolque del barco, ha remarcado: "Yo creo que ahora no estamos en esa fase. Ya habrá que ver en qué situación está ese barco y si se puede remolcar".

"COORDINACIÓN UNIDIRECCIONAL"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que el consistorio y la Generalitat están "absolutamente coordinados". En declaraciones en València, remitidas a los medios, la primera edil ha dicho que están "desde primera hora de la mañana intentando estar atentos a esta situación".

"Sabemos que la emergencia la dirige obviamente el Gobierno de España y es de verdad que la Generalitat ha activado en el nivel de preemergencia oportuno", ha recalcado. Y ha subrayado: "La verdad es que a mí no me ha llamado nadie de la Delegación de Gobierno durante todo el día ni tampoco me han avisado del gabinete del ministro Cuerpo de que iba a venir a València".

Según ha aseverado, "toda la coordinación ha sido un poco unidireccional de nosotros hacia ellos, pero obviamente y de forma lamentable no hemos obtenido la información por parte del Gobierno de España que desearíamos en estos casos".

No obstante, ha apostillado, "la situación de emergencia tiene que abordarse de forma coordinada y vamos a trabajar juntos y ponemos a disposición de la ciudadanía toda la coordinación que merecen en una situación de alerta y emergencia hacia nuestras nuestras playas, que pueden estar afectadas y que vamos a ir observando cómo evolucionan".