Llorca exige al Gobierno que acelere las obras hidráulicas: "No merecemos estar atemorizados cada vez que llueve"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita Carcaixent tras las lluvias - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido al Gobierno central que "agilice" las obras "que no empiezan nunca" en cauces y barrancos como el Poyo, el Magro, la Saleta y Barxeta para prevenir inundaciones.

"Yo creo que no merecemos los valencianos tener que estar atemorizados cada vez que llueve", ha subrayado Pérez Llorca en declaraciones a los medios en Carcaixent, tras visitar este lunes L'Alcúdia, Barxeta y este municipio, algunos de los más afectados por el episodio de lluvias del domingo. Llorca ha visitado estas localidades junto al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Pérez Llorca ha lamentado que este domingo fue "un día complicadísimo" en toda la Comunitat Valenciana, con problemas en el sur de la provincia de Alicante, algunas zonas de castellón y en La Ribera, con el litoral sur de la provincia de Valencia en alerta roja. El 'president' ha agradecido el "duro" trabajo de los bomberos y del Centro de Coordinación de Emergencias.

"Ayer vivimos todos los valencianos y las valencianas atemorizados por las lluvias que se estaban dando, mirando todos los cauces y los barrancos, porque las obras que tenían que haberse hecho o iniciado desde la dana aún no han empezado. Muchas de ellas están en una fase aún de redacción de proyectos", ha denunciado.

Pérez Llorca ha reivindicado que las infraestructuras hidráulicas "se tienen que ejecutar como obras de emergencia" y ha explicado que, en su reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le trasladó que "se tienen que hacer cambios legislativos" que "permitan tratar esas obras como una emergencia" porque "no valen los trámites burocráticos que se hacen en un procedimiento ordinario".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el plan de simplificación administrativa de la Generalitat, en cuyo marco se aprobó un nuevo decreto el viernes, para reducir la burocracia, eliminar "algunas leyes que ya son inservibles" y que "las cosas se acometan con más celeridad". También ha resaltado que, en la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, "la Generalitat Valenciana ha tramitado casi todas sus obras por emergencia" y los puentes están "practicaente todos construidos".

El jefe del Consell ha advertido que para que los valencianos no vivan "atemorizados" es necesario que "esas obras que no empiezan nunca, esos proyectos que tardan muchos años en hacerse, tanto en el barranco del Poyo, como en el Magro, como en la Saleta, como en el de Barxeta, se agilicen y se pongan en marcha".

"IREMOS A LA VÍA QUE HAYA QUE IR"

"Lo vamos a reivindicar todos los días", ha asegurado Pérez Llorca, e "iremos a la vía que haya que ir para exigir que esas obras de seguridad para todos los valencianos y valencianas se lleven a cabo".

Preguntado por si se ha marcado un plazo para acudir a la vía judicial, ha señalado que "en estos momentos al que hay que exigirle los plazos de las obras es al Gobierno de España" y que tiene que reunirse la comisión mixta entre ambas administraciones, marcarse los tiempos, "y en base a lo que se establezca en esa comisión mixta" y a la definición de las actuaciones y los procedimientos con los que se desarrollen, se tomará la decisión.

Finalmente, Pérez Llorca ha explicado que los vicepresidentes de la Generalitat Susana Camarero y Vicente Martínez Mus también se están trasladando este lunes a zonas afectadas y que se realizará un "control de daños", aunque aún no cuenta con datos sobre las pérdidas en la agricultura.

"UNA PESADILLA"

En términos similares, la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha reivindicado "las obras de la Confederación Hidrográfica de la mota de Cúllar y del desvío del Barxeta, para que no sea una pesadilla cada vez que se decreta una alerta". La primera edil ha indicado que ha sido "un día muy complicado en todo Carcaixent y también en Cogullada". "Entró más agua que nunca en la vida con muchísima fuerza", ha relatado.

La alcaldesa ha recordado que en la localidad, el 11 de octubre, también hubo una lluvia torrencial que "colapsó todo el alcantarillado" y ha reivindicado "infraestructuras que puedan minimizar los riesgos". "Yo entiendo que el proceso burocrático y administrativo es brutal, estoy gestionando un pueblo, sé que licitar y adjudicar cuesta muchísimo, pero es que aquí en principio ya están adjudicadas las obras y es un tema de emergencia", ha agregado.