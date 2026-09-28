Llorca impulsará una ley para apoyar a empresas emergentes y un fondo de crecimiento industrial tecnológico

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado en el Debate de Política General que a principios de 2027 llevará a Les Corts “una nueva ley de apoyo a empresas emergentes que reducirá las barreras administrativas y facilitará que una buena idea pueda convertirse en una empresa".

Además, ha anunciado que el Consell lanzará un fondo de crecimiento industrial tecnológico de cien millones de euros, mediante colaboración público-privada, para atraer nuevos proyectos de inversión, junto a otro fondo de 60 millones para invertir en sectores emergentes como el aeroespacial o el biotecnológico.

Otras de las medidas económicas que ha desgranado, durante su discurso inicial en el debate en Les Corts, son duplicar la dotación para atraer grandes proyectos estratégicos, hasta llegar a 24 millones de euros, o aumentar la disponibilidad de suelo con la habilitación de diez millones de metros cuadrados de suelo industrial mediante convenios con ayuntamientos.

Llorca ha relacionado este último objetivo con la aplicación de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, cuyo proyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consell. Según él, además de agilizar los trámites urbanísticos y la disponibilidad de suelo industrial y residencial, servirá "para mejorar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente”.

“Porque la industria no llega sola: llega donde hay suelo preparado, energía a un precio razonable, una administración que no estorba y un gobierno que tiene la puerta abierta. Eso es lo que estamos construyendo”, ha dicho.

En esta línea, ha reiterado la apuesta de su gobierno por las energías renovables, al haber resuelto y concedido ayudas por 65 millones o haber "multiplicado por 20 la producción de la energía solar”. “Si antes una planta tardaba casi una década en reunir todos los papeles, ahora el proyecto se tramita en pocos meses”, ha ilustrado.

"COFERNTES NO SE CIERRA"

Y ha vuelto a exigir que la central nuclear de Cofrentes no se cierre, ya que considera que sería “un rotundo error” al igual que sería, a su juicio, recortar el trasvase Tajo-Segura. Ha apostado así por una política energética basada en “la sensatez, el equilibrio y las necesidades reales de nuestra industria y los hogares”.

Por tanto, ha sostenido que “ahora que se ha prorrogado tres años más la actividad de la central nuclear de Almaraz, el Gobierno de España no puede imponer un cierre dogmático de Cofrentes”, y ha advertido que supondría “poner en juego el abastecimiento y el precio de la luz que pagan miles de hogares y empresas”.

“Los mismos que querían cortar los trasvases y llenar de desaladoras la Comunitat, ahora quieren cerrar Cofrentes. Y las dos cosas son un rotundo error. Lo dije cuando accedí a la Presidencia y lo repito hoy: Cofrentes no se cierra. Cofrents no es tanca”, ha enfatizado.

En general, el ‘president’ ha destacado que el Consell trabaja en atraer proyectos empresariales estratégicos que “podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y crear alrededor de 25.000 puestos de trabajo en los próximos años”. Ha vuelto a relacionarlo con que la Comunitat se ha “convertido de nuevo en un territorio atractivo para grandes iniciativas empresariales”.