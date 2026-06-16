Llorca insiste en que la financiación se negocie en CPFF: "No queremos traficar con recursos en reuniones bilaterales"

El el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la asamblea general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido este martes en que "no hay otra vía posible que la de la negociación" para solventar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, pero que esta negociación se debe "dar donde toca", en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"No queremos traficar con ningún recurso en reuniones bilaterales, sino que lo que queremos es acabar con privilegios", ha afirmado durante la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que se ha celebrado este martes en Fundación Bancaja.

Llorca ha reiterado que desde la Generalitat están "abiertos a negociar, sentarnos y llegar a un acuerdo que para la Comunitat Valenciana es muy necesario", pero que "para eso está el CPFF". "Allí no dejamos de lado a nadie", ha remarcado, y ha defendido que no se pueden "tomar decisiones unilaterales o bilaterales si las decisiones que se toman afectan a todas las partes de España".

El 'president' ha sostenido que "aprobar un modelo de financiación no supone entrar en un conflicto entre territorios" sino que "se trata de plantear una financiación basada en la igualdad de los españoles".

SOLO LA "SINGULARIDAD VALENCIANA"

Además, el jefe del Consell ha recalcado que "si hay que tratar alguna singularidad, lo lógico y normal es que la única singularidad posible es la de la comunidad que es la menor financiada de todas y a la que además se añade una tragedia como es la dana". "Si queremos acuerdo y si se tiene que hablar de algún tipo de singularidad, se tiene que hablar solo y exclusivamente de la singularidad valenciana", ha insistido.

En esa línea, ha comentado que la "amplia mayoría" de los dirigentes autonómicos con los que ha hablado está de acuerdo en esta cuestión. Así, se ha mostrado "convencido de que en el Consejo de Política Fiscal, si se convoca, llegaremos a un acuerdo y todos sabremos estar a la altura que merecen los ciudadanos que viven en nuestro país".