Llorca justifica el rechazo a la nueva financiación al no "clarificar" el fondo de nivelación ni la deuda

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, interviene en rueda de prensa - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha justificado el rechazo del Gobierno valenciano al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al no "clarificar" asuntos como el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana o la condonación de la deuda.

Así lo ha expresado tras reunirse en la tarde de este miércoles con representantes de las asociaciones agrarias valencianas, en el día en que todos los consejeros autonómicos que han participado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), salvo Cataluña, han expresado su rechazo explícito a la propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación.

"Cuando de 17 comunidades autónomas, 16 dicen que no y una que sí, hace pensar que el plan de financiación no tiene que ser muy bueno", ha expuesto Llorca, que se ha preguntado si es que para el Gobierno hay "16 autonomías bobas y una que no", en alusión a Cataluña.

Para el jefe del Consell, tras la reunión del CPFF se ha podido apreciar que no se ha puesto encima de la mesa "ningún documento nuevo", sino que se ha abordado "la misma propuesta" anunciada el viernes en rueda de prensa por la ministra Mª Jesús Montero. "No se ha clarificado nada", ha lamentado.

Como ejemplo de ello ha puesto en fondo de nivelación transitorio que reclama el Consell para la Comunitat Valenciana o la condonación de la deuda de la región. Tampoco se han "clarificado", según ha sostenido, otras cuestiones "que estaban pendientes".

A su juicio, la reunión del CPFF celebrada este miércoles en Madrid "simplemente ha dado la sensación de que era un acto preelectoral" de la ministra Montero de cara a las elecciones en Andalucía, a la que esta aspirará como candidata del PSOE.

Con todo, el 'president' ha sostenido que la reforma de la financiación, si "de verdad" se quiere llevar a término, debería realizarse en una reunión con todos los presidentes autonómicos "y no con un partido separatista", para a partir de ahí "buscar vías de entendimiento" porque "es la única forma de llegar a un acuerdo".

EXIGE UNA "SOLUCIÓN INMEDIATA"

"Yo lo que tengo que reivindicar como 'president' de la Generalitat es que cada día se discute más, pero cada día hay una realidad más clara: que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y eso requiere una solución inmediata".

Y ha defendido que "hay soluciones inmediatas como el fondo nivelación" y que "ninguna autonomía de España" estaría en contra de que la Comunitat Valenciana recibiera este mecanismo transitorio. "Y más después de la desgracia que hemos tenido con la dana", ha subrayado, para preguntarse "por qué es tan fácil reunirse con un partido separatista y tan difícil aprobar algo que sabemos todos que es necesario".