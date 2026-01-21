Llorca lamenta la afección del temporal en las playas valencianas y critica la "inacción" del Gobierno en la costa

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca,en Fitur - Marta Fernández - Europa Press

VALÈNCIA/MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado la afección que ha tenido el temporal marítimo que afecta a la Comunitat estos días a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry', que ha llegado a engullir varias playas del territorio valenciano, y ha criticado la "inacción" del Gobierno de España respecto a las actuaciones en la costa valenciana.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles desde Fitur, en Madrid, antes de participar en el acto central por el Día de la Comunitat Valenciana, donde ha mostrado su "solidaridad" con los alcaldes que sufrieron el temporal y ha anunciado un Plan Especial de Mejora y Modernización de playas dotado de dos millones de euros para mejorar accesos, mobiliario, señalética, sostenibilidad ambiental y calidad de los servicios.

Pérez Llorca ha expuesto que ayer martes en la Comunitat Valenciana "vimos cómo el temporal ha afectado a muchísimas playas" de la región.

El temporal obligó a los ayuntamientos de localidades como Sagunt, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Vinaròs o Almassora, en alerta naranja el martes por fenómenos costeros, a cerrar los accesos a sus zonas litorales o a los paseos más próximos al mar. Además, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Tavernes de la Valldigna (Valencia) desalojaron por la tarde un edificio de forma preventiva al desprenderse una terraza por el temporal.

Dicho esto, Pérez Llorca ha señalado que desde el Consell "llevamos tiempo reivindicando al Gobierno de España que hay que asegurar el estado de esas playas", pero ha lamentado que el Ejecutivo central "no lo hace". "Y a la vista de su inacción, nosotros hemos tenido acción", ha defendido.

Como ejemplo de ello ha mencionado la Ley de Costas impulsada por el Ejecutivo valenciano y ha apuntado que lo que pretende, "entre muchas cosas, es acabar con la inacción del Gobierno de España". "Lo que no quieren hacer, nosotros nos hemos ofrecido a hacerlo en esa ley y nos la han paralizado", ha denunciado.

En cualquier caso, y "después de ver lo que pasó ayer en Tavernes" con el citado desalojo, "que incluso se puso en riesgo y se tuvo que evacuar a algunas familias que vivían en sus casas", Pérez Llorca ha propuesto al Gobierno de España, "si quiere, que nos sentemos, que hagamos una mesa de diálogo".

"Y, sobre todo, ya no les pido que lo hagan, sino simplemente les pido que nos dejen hacer a nosotros y cumplir con lo que merecen los vecinos de las zonas afectadas por la costa", ha agregado.

Tras estas declaraciones, en el acto central por el Día de la Comunitat Valenciana en Fitur, Pérez Llorca ha insistido en que "muchos alcaldes ayer, de cualquier color político, sufrieron". "Yo no le pido al Gobierno que haga el trabajo que tendría que hacer, le pido que nos dejen hacerlo a nosotros", ha subrayado, y ha insistido: "Aquí hay una administración dispuesta a acabar con un problema, que solo nos tienen que autorizar a hacer lo que otros han considerado que no era tan prioritario".