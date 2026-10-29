Llorca lamenta la muerte de Fátima Báñez: "Nos deja una huella imborrable por su calidad humana"

Fátima Báñez - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado la muerte de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario de Toledo.

"Fátima nos deja una huella imborrable por su calidad humana y su dedicación a los demás", escribe el jefe del Consell en un mensaje publicado en redes sociales.

"Me duele profundamente su pérdida y el sufrimiento de las familias de las víctimas del accidente ferroviario. Todo mi afecto y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Mi abrazo más sincero a todas ellas", agrega.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, también en redes sociales, señala: "Lo siento en el alma. DEP, Fátima".

"ENORMEMENTE COMPROMETIDA CON ESPAÑA. UNA GRAN SERVIDORA PÚBLICA"

Y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que fue Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando Fátima Báñez era la titular de Seguridad Social, dice estar "absolutamente devastada" tras conocer el fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente de tren en Urda.

"Una tragedia inmensa que causa un dolor desgarrador al llevarse decenas de vidas. Y también la de Fátima", apunta Camarero también en redes sociales.

Susana Camarero asegura ser amiga de Fátima Báñez "desde hace 26 años": "Hemos vivido momentos muy felices personales, familiares y políticos. He visto nacer a sus hijos y ella al mío. Fue una gran ministra de empleo y mi ministra en el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales siendo yo Secretaria de Estado".

Además, asevera que "nos ayudó muchísimo durante la dana en la reconstrucción" y resalta que "la semana pasada también se ofreció en la nueva dana". "Enormemente comprometida con España. Una gran servidora pública y mejor amiga. Mi cariño más sincero a su marido, Jaime, y a sus hijos. DEP, amiga. Te echaré mucho de menos", finaliza Camarero.