Llorca muestra "mucho respeto" a las manifestaciones de docentes y sostiene que quiere "mejorar la educación"

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que "siempre" muestra "mucho respeto por aquellas personas que reivindiquen cualquier mejora", tras las manifestaciones que protagonizaron el pasado sábado docentes de la Comunitat Valenciana, y ha defendido las políticas del Consell en materia educativa: "Lo que hay es un compromiso serio por parte de la administración de mejorar la educación".

En estos términos se ha expresado este lunes a preguntas de los medios de comunicación en Crevillent (Alicante), donde también ha indicado que las personas manifestantes "pueden estar tranquilas" y que le parece "muy bien" que hagan reivindicaciones. "Ahora por lo menos tienen una administración que les hace caso y que soluciona las cosas", ha agregado.

"Este gobierno es un gobierno comprometido con la educación. Hemos presentado el plan más ambicioso de toda España en mejorar las condiciones educativas de los maestros, de los profesores. Por cierto, en cinco ocasiones los maestros y profesores pidieron un aumento salarial al Botànic y en cinco veces les dijeron que no. En menos de diez meses que yo soy 'president', ya he sacado adelante la primera mejora salarial", ha sostenido.

Del mismo modo, se ha referido a que han aumentado "las aulas de educación especial" y a que el número de alumnado ha descendido este año en la Comunitat, pero que, "en cambio" el Consell ha incrementado el de profesorado.

Además, ha dicho que han "mejorado" los ciclos de formación profesional y que han presentado "un plan de climatización muy importante". "Hemos presentado también un plan de choque para estas semanas, que algunos municipios tenían altas temperaturas", ha añadido.

CRÍTICAS AL BOTÀNIC POR PISA

Igualmente, Pérez Llorca ha afirmado que "por supuesto que tiene problemas la educación" y considera que "solo hay que ver la mala gestión que ha hecho el Botànic", que se refleja, a su juicio, en los datos del último informe PISA, que sitúa a la Comunitat Valenciana por debajo de la media nacional en lectura, ciencias y matemáticas. "El anterior gobierno estaba más preocupado de hacer política en las aulas que de mejorar la educación", ha apostillado.

"Y hay otro tema para mí muy importante. Antes de tener el resultado del informe PISA, la propia Generalitat Valenciana esta legislatura había aumentado las horas lectivas de matemáticas, tanto en secundaria como en primaria, y también habíamos sacado una resolución que regulaba el uso de las tablets y de los teléfonos móviles en escuelas", ha recalcado.

Según Pérez Llorca, "después ha llegado el informe PISA, que ha mostrado que ahí había errores muy grandes por parte del Botànic que incluso ya habían sido subsanados por este gobierno de la Generalitat".