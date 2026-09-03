Llorca no se cree "ninguna" de las explicaciones de Sánchez sobre Ceuta: "Le sobran relatos y le faltan hechos"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le sobran relatos y le faltan hechos" sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, a la que ha llegado "tarde". "Cualquier cosa que diga nadie se la va a creer", ha asegurado sobre el líder del Ejecutivo, a la vez que ha sostenido que él, "como un español más", no se cree "ninguna", más todavía tras haberles "engañado tantas veces con todo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en el acto de inicio de curso del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, el día en que Sánchez, en su comparecencia en el Congreso, ha asegurado, entre otras cosas, que "nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes".

Todo ello, el día después de que multitudinarias concentraciones en apoyo de Ceuta llenaran las plazas del Ayuntamiento de València, Alicante y Castellón y calles adyacentes para reivindicar que la ciudad autónoma "no está sola".

Sobre esta cuestión, el jefe del Consell, que estuvo presente en la convocatoria de la capital valenciana, ha subrayado: "Lo que ayer vivimos en España fue la reacción de todos los españoles y españolas defendiendo la integridad territorial de nuestro país, la soberanía de nuestro país".

Dicho esto, ha considerado que, a su juicio, "lo que ha quedado evidente es que el Gobierno de España ha llegado tarde". "Creo que al presidente de España lo que le sobran son relatos y lo que le falta son hechos, creo que cualquier cosa que diga nadie se la va a creer", ha apostillado. "Como un español más, no me creo ya ninguna, porque si nos ha engañado tantas veces con todo...", ha agregado.

PIDE AL EJECUTIVO QUE ESTÉ "A LA ALTURA"

Ante esta situación, ha exigido al Ejecutivo central que esté "a la altura que merecen todos los españoles" y ha deseado "de corazón" que los ciudadanos de Ceuta "vuelvan a tener normalidad".

"No se puede hablar de normalidad cuando se tiene que retrasar la apertura de una guardería porque hay riesgo para los niños, ni se puede hablar de normalidad cuando un médico que va a una atención domiciliaria tiene que ir acompañado de la Policía o cuando está el Ejército en la calle. Eso no es normalidad y eso se tiene que solucionar, y eso se soluciona con hechos y no con palabras", ha expresado el 'president' de la Generalitat.