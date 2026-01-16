Llorca, sobre la nueva financiación: "Si hay seriedad y rigor, habrá voluntad de la Generalitat en llegar a un acuerdo"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España "rigor y propuestas serias" con el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha garantizado: "Si hay seriedad y rigor, habrá voluntad en llegar a un acuerdo" con el Ejecutivo central por parte del Consell.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Castelló de la Plana, donde ha asistido a la presentación de la Supercopa de España Iberdrola.

Preguntado por si desde el Consell tienen previsto reunirse con el Ministerio de Hacienda en el marco de las negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas para el nuevo modelo de financiación, el jefe del Consell ha desvelado que por el momento no les han contactado. "Cuando nos llamen, lo valoraremos", ha indicado.

En cualquier caso, ha señalado que en el tema de la financiación tiene "claro" que, "a diferencia de lo que hacen los separatistas", desde el Gobierno valenciano no tienen "nada que esconder" ni que meterse "en un despacho solos para pactar nada".

"Si verdaderamente se quiere solucionar el problema de la financiación en España, lo que hay que hacer es esconderse menos en un despacho y, en una mesa, todos los presidentes autonómicos pactar la financiación", ha argumentado.

LES SEPARA "UNA PROPUESTA, PORQUE NO LA TENEMOS"

Cuestionado sobre qué es lo que separa en estos momentos a la Generalitat a la hora de aceptar la propuesta de la nueva financiación del Gobierno, Pérez Llorca ha indicado que es precisamente "una propuesta, porque no la tenemos".

"Nosotros tenemos un anuncio. El pasado viernes, hace una semana justo, la ministra --de Hacienda Mª Jesús Montero--, en una rueda de prensa que yo creo que ningún español ha entendido, dijo que tenía una propuesta de financiación y que la mostraría a los consejeros de Economía en la reunión de política fiscal", ha expuesto.

De este encuentro, ha continuado, los representantes de la Generalitat "volvieron con la propuesta que había hecho el viernes, con un anuncio, pero no dio un documento ni detalló nada". "No se habló del fondo de nivelación, no se habló de deuda, no se habló de muchas cosas, por lo tanto, no hay nada", ha advertido.

Dicho esto, ha pedido "seriedad y rigor" y ha prometido que, si hay ambas cosas, "habrá voluntad de la Generalitat Valenciana en llegar a un acuerdo".

CON LA FINANCIACIÓN "NO SE PUEDE JUGAR"

"Lo que no queremos participar es para blanquear ningún acuerdo con ningún independentista ni con ningún separatista y, sobre todo, para formar parte del cartel de campaña que quiere la ministra Montero de cara a sus elecciones en Andalucía", ha esgrimido.

Según ha remarcado, con la financiación autonómica "no se puede jugar, y más en esta tierra, en la Comunitat Valenciana, que somos los peor financiados, que hemos sufrido una dana". "Insisto y le traslado al Gobierno de España que aquí lo que necesitamos es rigor y propuestas serias", ha agregado.