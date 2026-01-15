Llorca, sobre pedirle el acta a Mazón: "Ni las da ni las quita un político, las da y las quita la soberanía popular"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, en el Monolito en el Parterre del profesor Manuel Broseta, a 15 de enero de 2026, en Valencia, Comu - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que las actas de diputado "ni las da ni las quita un político", sino que "las da y las quita la soberanía popular", y ha reiterado que el 'expresident' Carlos Mazón ya "asumió su responsabilidad política" al dimitir como jefe del Consell.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir este jueves en València al acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta, preguntado por si aprovechando el parón en la actividad parlamentaria en Les Corts hasta el próximo 9 de febrero el PP se ha planteado la opción de pedirle el acta de diputado al 'expresident' Mazón.

Pérez Llorca ha insistido en que Carlos Mazón "asumió su responsabilidad política": "Lo hizo hace más de un mes, reconoció errores y asumió la máxima responsabilidad política que tenía, que era la de ser 'president' de la Generalitat, y dimitió".

Después, ha continuado, "hubo un proceso de elección de un nuevo 'president' que cayó en mi persona y, desde entonces, tengo el único objetivo de trabajar para mejorar el futuro, garantizar un futuro bueno para toda la sociedad valenciana y eso es a mí lo que me importa en estos momentos".

Dicho esto, ha argumentado: "Creo que las actas --de diputado-- ni las da ni las quita un político, las actas las da y las quita la soberanía popular, los electores cuando votan. Y ese ejercicio ya lo hicieron los valencianos en las pasadas elecciones autonómicas".

Y cuestionado sobre si Mazón continuará como diputado del PP en Les Corts hasta el final de la legislatura si él quiere o si el PP se plantea pedirle el acta, Llorca ha insistido en que el exdirigente valenciano "asumió la máxima responsabilidad, que era reconocer errores y presentar la dimisión como 'president' de la Generalitat".

"Ya me gustaría a mí que en todos los escándalos que han salido en los últimos meses hubiese esa capacidad de asumir responsabilidades que ha tenido el señor Mazón", ha sostenido el jefe del Consell, que ha recalcado que su intención es "trabajar por un futuro mejor en la Comunitat Valenciana".