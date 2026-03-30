Llorca pide una reunión con Arcadi España para tratar el crédito dana, el FLA extraordinario y el fondo de nivelación

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), durante una reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que enviará una petición formal de reunión al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, para tratar "cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana" y que considera que deben abordarse sin esperar a que se reforme el modelo de financiación autonómica, como los créditos para la reconstrucción tras la dana, el FLA extraordinario y el fondo de nivelación transitorio.

Así lo ha señalado tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que ha anunciado medidas para mitigar los efectos de la guerra de Irán y ha cifrado en cerca de 350 millones de euros los que la Generalitat pondrá a disposición del tejido empresarial.

Llorca ha señalado que este esfuerzo se produce a pesar de la situación financiera de la Comunitat Valenciana. "En este momento ni siquiera tenemos resuelto el tema del crédito dana o el FLA, cuestiones muy puntuales que afectan considerablemente a la Comunitat Valenciana", ha apuntado.

En esta línea, el presidente de la Generalitat ha apostado por que, "ahora que hay un ministro valenciano, que no tenemos que explicarle las cosas porque las conoce, intentemos buscar la capacidad de diálogo y entendimiento para conseguir, por lo menos, cuestiones que son muy importantes para la Comunitat y que solo afectan a la comunidad".

Llorca se ha mostrado "realista" y ha señalado que sabe que "el tema de la financiación no se va a resolver en España", pero que hay cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana que sí se pueden resolver porque "hay algo más entendimiento", como el crédito dana, el FLA y el fondo de nivelación transitorio "que tendría que estar ya en marcha". "Hablemos y lleguemos a ese entendimiento", ha pedido.