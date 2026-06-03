Llorca presenta la "mayor" línea de ayudas para modernizar el campo "de la historia de la Comunitat" con 50 millones

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, junto a otras autoridades, presentan las nuevas ayudas a modernización de explotaciones agrarias. - GVA

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado este miércoles que el Gobierno valenciano ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la "mayor línea de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias de la historia de la Comunitat Valenciana", dotada con 50 millones de euros.

La cifra multiplica por cuatro el presupuesto de la última convocatoria impulsada en 2023 por el anterior equipo de Gobierno, según ha destacado el Consell durante la presentación de esta orden de ayudas en Carlet (Valencia). En el acto han participado, además de Llorca, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y la alcaldesa del municipio, Laura Sáez.

Las ayudas cubrirán con carácter general entre el 40% y el 75% de la inversión realizada por los agricultores y ganaderos, ha precisado el Consell en un comunicado. Se incrementa la intensidad de apoyo para actuaciones de recuperación tras desastres naturales, pudiendo alcanzar hasta el 80% de la inversión total.

El jefe del Consell ha explicado que entre las actuaciones subvencionables se encuentran la renovación de plantaciones mediante la sustitución de cultivos envejecidos por variedades más rentables, la adquisición de maquinaria agrícola, la mejora de sistemas de regadío, la construcción de almacenes, la implantación de energías renovables para autoconsumo y la incorporación de herramientas digitales y equipamiento informático para mejorar la gestión agraria, entre otras.

Con esta actuación se amplía la financiación y se prima el acceso a las ayudas para jóvenes y explotaciones ubicadas en zonas rurales, reforzando el relevo generacional y la cohesión territorial como ejes fundamentales de nuestra política agraria, según ha indicado el Consell.

100 MILLONES MOVILIZADOS

El 'president' ha detallado que esta convocatoria forma parte de una estrategia global de la Conselleria de Agricultura de apoyo al sector primario que ha tildado de "histórica" con una movilización de "más de 100 millones de euros en ayudas para agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha remarcado que la nueva línea de modernización se suma a los 27,4 millones de euros ya concedidos y dirigidos a garantizar el relevo generacional mediante ayudas para jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos. Estas ayudas benefician a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años, con importes medios de 41.000 para los nuevos agricultores y los 52.000 euros para los jóvenes.

Pérez Llorca ha subrayado que más de dos millones de euros que se destinaban con anterioridad al mantenimiento de organismos administrativos del Botànic, en alusión al Consell de l'Horta, "ahora van directamente a los agricultores".

En relación con las explotaciones afectadas por la dana, ha afirmado que la Generalitat va a destinar 26,7 millones de euros a la recuperación del potencial productivo agrario, con ayudas de 6.000 euros por hectárea replantada.

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CAMPO VALENCIANO EN EUROPA

Por último, el jefe del Consell ha asegurado que la Generalitat continuará defendiendo los intereses de los agricultores valencianos ante las instituciones europeas y ha recordado que durante este semestre la Comunitat Valenciana ejerce la representación autonómica en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea.

En este marco, el president ha indicado que mañana mantendrá un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en el que le trasladará las principales reivindicaciones del sector agrario valenciano.

Al respecto, ha incidido en la necesidad de reclamar "medidas de protección y salvaguarda" tras la firma de acuerdos como Mercosur. "Lo que queremos es que el producto agrícola valenciano esté en igualdad de condiciones frente a otros productos que puedan llegar", ha aseverado.

Del mismo modo, ha resaltado que el Consell va a impulsar y a seguir trabajando en nuevas medidas y se ha referido a la creación de marcas de denominación de origen y la distinción del producto valenciano "para que todos los valencianos sepan que lo que comemos de esta tierra es un producto que tiene todas las garantías", ha concluido.