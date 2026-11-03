Llorca, sobre su primer año al frente de la Generalitat: "Ha sido frenético, pero el balance es positivo"

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

LONDRES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "frenético" su primer año al frente del ejecutivo autonómico, pero, según ha dicho, "el balance es positivo".

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios, en Londres, donde este miércoles asiste a la World Travel Market, tras ser preguntado sobre un balance de su primer curso al frente de la Generalitat. Llorca asumió la Presidencia tras la dimisión de Carlos Mazón, que se produjo un año y cuatro días después de la dana que el 29 de octubre de 2024 provocó 234 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Creo que es un año donde no negaré que hemos tenido dificultades, me tocó entrar en plena reconstrucción, que hemos tenido algunos fenómenos meteorológicos muy duros", como los incendios o la dana Adam. "Pero también ha habido cosas muy positivas, que llegan inversiones, que hemos conseguido aprobar unos presupuestos que nos han permitido bajar impuestos a todas las familias de la Comunitat Valenciana, a las empresas, especialmente a las familiares", ha resaltado.

Igualmente, ha continuado destacando el Plan de Educación y el de Sanidad, ambos "muy importantes", así como las inversiones "tan importantes como la CV-95 en la provincia de Alicante o la carretera que va a unir L'Olleria con Gandia".

"Y seguro que habrá muchos más proyectos que iremos comentando a lo largo de los días, pero yo creo que ha sido un año frenético y creo que el balance es positivo", ha finalizado.