Llorca promete 2.000 camas hospitalarias más hasta 2028 y 20 nuevos puntos de Urgencias 24 horas

El 'president' Juanfran Pérez Llorca en el Debate de Política General - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en el Debate de Política Genearl una inversión de 2.459 millones de euros para mejorar la sanidad pública valenciana mediante el Pla Avancem Salut, que incluye medidas como un incremento de 2.000 camas hospitalarias en las tres provincias hasta 2028 o la mejora de las Urgencias con la puesta en marcha de 20 puntos de atención 24 horas “en toda la Comunitat”.

Estos son los dos principales anuncios que ha realizado Llorca durante su intervención inicial en el debate en Les Corts en materia de sanidad, que ha reiterado que es una de las “prioridades absolutas” del actual Consell.

“No negaré que en sanidad queda mucho por hacer. Nuestro sistema no es perfecto y tiene muchas carencias. Lo sé yo y lo saben, sobre todo, los pacientes que esperan. Pero también es cierto que hoy esperan menos que hace tres años. Y quiero que esperen menos aún”, ha manifestado.

Por eso ha lanzado como primer anuncio el Pla Avancem Salut, que entre otras medidas prevé crear 2.000 camas hospitalarias. Ha prometido que en 2026 estarán en marcha 521 en la provincia de Valencia, 368 en Alicante y 131 en Castellón. “Y en 2027 y 2028 contaremos con 1.114 más”, ha añadido.

También se ha comprometido a mejorar las Urgencias con la puesta en marcha de 20 puntos de atención 24 horas: “cuatro estarán ya en funcionamiento en el último trimestre de 2026 en Benidorm, València, Castellón y Sagunto”; “en 2027, habrá 12 más en funcionamiento, y en 2028, cuatro”.

El jefe del Consell ha destacado se continuarán construyendo, reforzando o ampliando centros de salud y hospitales, como el General de Castelló, el de Agudos de Campanar en València, el Universitario de Torrevieja, el Doctor Balmis de Alicante o la rehabilitación integral del Doctor Moliner de Bétera”.

Paralelamente, ha avanzado que pretende reforzar la Atención Primaria con una inversión de más de 120 millones para la construcción, ampliación o reforma de 32 centros, en localidades como Albal, Almassora, Burjassot, Castelló de la Plana, Cox, Los Montesinos, Meliana, Muro d'Alcoi, Pilar de la Horadada, Redován, Riba-roja del Túria, Sagunt o Sant Jordi.

Y ha asegurado que las ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales contarán con un hospital de crónicos y larga estancia, como los ya operativos de Mislata, La Magdalena, Padre Jofré, La Pedrera y Sant Vicent del Raspeig, a los que se unirán el Doctor Moliner, el nuevo centro de Ontinyent y un tercero para la Vega Baja.

DEMORA MÁXIMA DE 25 DÍAS PARA OPERACIONES DE RIESGO VITAL

Por otro lado, Llorca se ha comprometido a garantizar que las operaciones de riesgo vital tengan una demora máxima de 25 días; “es decir, cinco menos que lo que establece la ley estatal”, y que el tratamiento de cáncer de mama se inicie “como máximo, a las seis semanas del diagnóstico”.

Otros de sus anuncios sanitarios son que el Consell pondrá en marcha el programa de entrega a domicilio del material clínico que necesitan los pacientes con diabetes; que pagará a las familias la vacuna del meningococo B para los niños de 12 años y ampliará la prueba del talón para los recién nacidos para mejorar el cribado neonatal, o que creará un centro autonómico para pacientes de ELA. “Porque una enfermedad rara no puede significar una atención rara ni insuficiente”, ha recalcado.

Por último, ha destacado que se avanzará en el uso de la Inteligencia Artificial con una inversión de 49 millones en la atención sanitaria, con proyectos como gestión inteligente de la demanda y consulta de Atención Primaria, detección precoz de alteraciones oculares, análisis y seguimiento de pacientes crónicos complejos y teledermatología, que permitirá enviar imágenes de posibles enfermedades para acelerar la detección precoz.

Todos estos anuncios, ha subrayado Llorca, “no son meras cifras, son una manera de entender la sanidad pública: la que no se conforma con gestionar la espera, sino que se compromete a acabar con ella”. “Eso es lo que significa el Pla Avancem Salut: certezas”, ha abundado.

Y ha reivindicado: “Las listas de espera no se acortan con pancartas. Se acortan con quirófanos, con médicos y con presupuesto. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque la salud es el primer derecho de cualquier valenciano y la primera obligación de cualquier gobierno. Y este gobierno la cumple”.

ACUSA A MORANT DE DEJAR FUERA A VALENCIA EN UNA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN

Por contra, el ‘president’ ha criticado que “el Ministerio de Diana Morant” (Ciencia, Innovación y Universidades) adjudicó a Madrid y a Barcelona “y nos dejó fuera a los valencianos” en la convocatoria estatal Certera para instalar un centro de investigación sanitaria especializado en linfocitos.

“La Comunitat Valenciana es líder en este tipo de investigación científica, pero eso parece que no influyó a la hora de decidir del Ministerio de Diana Morant”, ha reprochado en alusión a la también líder del PSPV, a la que ha acusado de que “cuando tiene que elegir entre Valencia y el resto, siempre elige el resto”.

Como balance de la actual legislatura, Llorca ha destacado medidas como el primer Plan de Salud Mental y Adicciones, dotado con 724 millones; la "reducción en un 70% de la demora media" para operaciones de riesgo vital, "de 61 días a 17", o "el doble" de invitaciones diarias para mujeres en programas de cribado de cáncer que en 2022 porque "ahora se hacen 2.300 mamografías al día, un 92% más".