Llorca promete la gratuidad del primer curso de universidad para quienes aprueben todas las asignaturas

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el debate de investidura - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que, en caso de salir adelante su investidura, el Consell garantizará la gratuidad del primer curso de universidad, "con efectos inmediatos", para los estudiantes del sistema universitario valenciano que aprueben todas las asignaturas: "Así es la cultura del esfuerzo, de estudiar duro, de trabajar y esforzarse, pero con recompensa".

"Mi primera medida irá encaminada a todos esos jóvenes que quieren crecer, que quieren progresar y que quieren una vida mejor", ha prometido durante su discurso de investidura este jueves en Les Corts, en el que ha reivindicado que el esfuerzo "se premia".

Según Llorca, "el desarrollo del talento no debe depender del código postal, del salario de tus padres o de cuántas horas extra pueda hacer tu familia". "Y para las familias significa saber que su hijo o su hija puede dar el primer paso en la universidad sin que la factura les rompa el mes", ha indicado.

Por tanto, se ha dirigido con este anuncio "a todos esos jóvenes a los que siempre les dicen que son parte del futuro, y se les olvida en las propuestas del presente, a los que se les pide que inicien un proyecto de vida cuando no tienen la sostenibilidad económica para hacerlo". A su juicio, "esto es hacer políticas que mejoren la vida de las familias, señorías, y no palabras vacías".

Paralelamente, Pérez Llorca se ha "comprometido a aplicar" la propuesta del Consell de Carlos Mazón en el pasado Debate de Política General de aprobar "de manera inmediata" nuevas deducciones fiscales específicas al IRPF autonómico para fomentar la práctica de la música. "Vamos a apoyar a la música valenciana con hechos, no con palabras", ha garantizado.

Esta medida supondrá, ha valorado, "que cuando una niña o un niño quiera aprender a tocar un instrumento, sus padres no tendrán que renunciar por el coste; que renovar una trompeta, comprar unas partituras o empezar en una escuela de música ya no será un lujo, sino una opción en la mano de cualquier casa; que las tasas de conservatorios dejarán de ser una barrera para seguir formándose".

También, ha continuado, "que los músicos en activo, los que ensayan cada día, los que estudian por la noche después de trabajar, podrán deducirse cursos, talleres y formación avanzada; que las más de 550 sociedades musicales de nuestra Comunidad, y que son uno de los corazones culturales de nuestros pueblos, verán reconocido su papel: las cuotas de los socios serán deducibles por primera vez". "Esto es apostar por nuestras señas de identidad, apostar por aquello que somos y para todos", ha reivindicado.

POLÍTICA FISCAL "QUE LLEGUE A TODOS"

En esta línea, ha abogado por impulsar una política fiscal "que llegue a todos, que permita que los ciudadanos vivan mejor y lleguen a final de mes". "Centrándonos en las rentas medias y bajas que son las que más necesitan un alivio fiscal", ha apuntado.

Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca ha anunciado que otra de las decisiones que a adoptar por su Consell será la creación de puntos de atención sanitaria urgente permanente 24 horas en municipios de más de 50.000 habitantes, con el objetivo de reducir la presión hospitalaria en las urgencias de los hospitales. "Esto es reducir de forma drástica en las urgencias de los hospitales, esto es mejorar la calidad asistencial", ha resaltado.