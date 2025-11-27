Llorca aboga por una política migratoria “ordenada” y por publicar la nacionalidad de los delincuentes

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos (i), durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido impulsar una política migratoria más “ordenada”, negando que eso sea “racista”, y ha pedido que se haga pública la nacionalidad de los delincuentes en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha trasladado durante su discurso inicial en el debate de investidura en Les Corts, en un tramo centrado en la inmigración en el que ha utilizado el valenciano. El rechazo a la inmigración irregular era una de las condiciones de Vox para apoyar al candidato, que necesita los votos de los de Santiago Abascal para ser investido.

Tras señalar que la inmigración es un “reto complejo”, Llorca ha sostenido que defender “la convivencia, la seguridad y la preservación de nuestra identidad no es ser racistas, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público”.

“No se trata de señalar a nadie”, ha remarcado, y ha vuelto a denunciar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno. Según ha expuesto, “cualquier llegada desordenada de población solo tensiona” unos servicios públicos que están “funcionando al límite”. “Necesitamos financiación real y no promesas, ya está bien de tanta hipocresía”, ha exigido.

"LO DICE ILLA, NO ABASCAL"

Dicho esto, Llora ha citado las declaraciones del presidente de Catalunya, el socialista Salvador Illa, cuando dijo que “aquí no podemos decir que venga todo el mundo". “Esto lo dice Illa, no es el señor Abascal”, ha añadido, y ha preguntado a la izquierda por qué este discurso es “integrador en Catalunya” y aquí les tachan de “racistas”.

En esta línea, ha insistido en abordar la inmigración “con claridad y de forma sosegada”, pero sin “mirar hacia otro lado cuando llegan personas que realizan prácticas que chocan frontalmente con nuestros valores y libertad, con la dignidad de la mujer o que no respetan la ley”: “Todo esto no va de ideología, va de proteger un marco de convivencia que compare toda la sociedad”.

FRONTERAS Y REPARTO DE MENORES

En materia de fronteras, ha exigido un control “real” de la “inmigración irregular que alimentan las mafias”, que ha denunciado que “se están aprovechando de las políticas de generosidad y permisibilidad”. Se ha preguntado por qué España no aplica una “política seria” de los flujos migratorios al igual que “todos los países de nuestro entorno, sin excepción”,

Además, ha urgido al Gobierno a desplegar el sistema integral de vigilancia exterior en las costas valencianas. Ha indicado que ya “lo tienen Andalucía o Canarias” y que la Generalitat lo pidió en 2023 sin haber recibido “ninguna respuesta”, cuando ha advertido que supone “correr el riesgo de perder fondos europeos específicos.

Y ha reiterado las críticas del Consell y del PP al reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno, al considerar que beneficia a comunidades como Catalunya o Euskadi y perjudica a la Comunitat y a otras autonomías, utilizado a los menores “como mercancía” mientras los centros de acogida están “sobreocupados”.

Ante ello, ha asegurado que el Consell ya trabajaba en “fórmulas para que los menores que han llegado a la Comunitat vuelvan con sus familias, junto a mecanismos de coordinación con los países de origen. “Ninguna persona decente puede pensar que un menor no estará mejor situado que estando con su familia”, ha dicho.

Por otro lado, ha pedido no “tener miedo a conocer los datos reales de delincuencia”, respecto a la nacionalidad “de quienes cometen los delitos”, y se ha preguntado “por qué la izquierda calla” cuando se publica esta información en Euskadi o Catalunya mientras “acusan de racismo” a quien lo defiende. “Solo con información completa podremos tomar decisiones proporcionadas”, ha sostenido.

"NO VA DE DERECHA O IZQUIERDA, VA DE SENTIDO COMÚN"

“Esto no va de derechas o de izquierdas, sino de sentido común”, ha insistido, y ha llamado al “acuerdo y consenso” con la inmigración. “Hay personas que buscan un futuro mejor, pero también tenemos valores culturales, normas y convicciones democráticas que explican por qué esta tierra es de prosperidad”, ha subrayado.

Valores, normas y convicciones que, según él, “deben ser respetados y asumidos por todas las personas que vengan, en un proceso legal, ordenado, humano y ajustado a las necesidades reales de empleo y capacidad y absorción de nuestra región”.

Al final de su discurso, Llorca ha reiterado que la Comunitat es una “tierra de acogida”, pero ve necesario “hacerlo desde el rigor y sin estridencias”. “Ya está bien de discursos buenistas, tenemos que ser realistas y que regular la inmigración”, ha reivindicado.