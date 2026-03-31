Llorca rechaza valorar la denegación de la personación de Mazón en la causa de la dana y pide "celeridad" en el proceso

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación del informe del impacto de la dana en los suelos agrícolas, en Muntanyeta dels Sants, a 31 de marzo de 2026, en Sueca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado valorar la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de denegar la personación en la causa de Carlos Mazón, quien fuera jefe del Consell durante la catástrofe que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos.

"Yo no soy quién para cuestionar estas decisiones que se toman. Lo que insisto es que, como valenciano que soy, también quiero que se sepa la verdad, quiero que se conozcan los hechos y quiero que se actúe con cierta celeridad, que eso es importante", ha manifestado a preguntas de los periodistas en un acto en Sueca (Valencia).

Así ha valorado la decisión de la magistrada de Catarroja de rechazar la personación de Mazón en la causa, tras la petición formulada este pasado lunes por el abogado del 'expresident' de personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

Llorca ha reiterado que no valora las decisiones judiciales, así como que "siempre" ha mostrado "muchísima cautela y muchísimo respeto" por todas ellas. "Si la jueza ha decidido que el señor Carlos Mazón no puede personarse, yo no tengo nada más que añadir", ha zanjado.

Dicho esto, ha comentado --en referencia al ofrecimiento que realizó varias veces la instructora para que Mazón acudiera voluntariamente a declarar-- que "hace unos meses la jueza pedía voluntariamente que Carlos Mazón, si quisiese, se personara" en el proceso. "Respeté su decisión; si ahora la jueza ha cambiado su opinión, también la respeto", ha añadido.

Además, ha señalado como "dato objetivo" que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "ha decidido por unanimidad de todos los jueces que el señor Carlos Mazón no puede estar imputado".

"Yo mostré el mismo respeto cuando la jueza consideró que debía imputarse al señor Mazón y cuando el TSJ ha dicho que al señor Mazón no se le puede imputar ni investigar", ha esgrimido, y ha insistido en que él "poco" puede añadir más allá de "respetar las decisiones judiciales".

"NADA QUE VALORAR" SOBRE EL CAMBIO DE ESTRATEGIA

Preguntado por el cambio de estrategia de Mazón, el jefe del Consell ha repetido que no tiene "nada que valorar a ese respecto". "Primero, porque no tengo la formación suficiente para una valoración técnica", ha remarcado, para volver a mostrar "mucho respeto por todo lo que esté pasando en el procedimiento judicial".

Por otro lado, cuestionado por si el PP ha cambiado de opinión y piensa reclamar a Mazón su acta como diputado en Les Corts, ha replicado cargando contra la intención de la exvicepresidenta Mónica Oltra de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València, cuando ha señalado que se sentará "en el banquillo" como acusada del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor. Ha reprochado a la coalición valencianista que quiera que ella sea su candidata y "diga a otro (partido) que se le tenga que quitar el acta o no" a Mazón.

"Yo siempre digo una cosa que todo el mundo tiene que tener clara: las actas ni las pone un político ni las quita un político, las actas las deciden los ciudadanos cuando votan. Y yo, por tanto, a eso también tengo que mostrar muchísimo respeto", ha remachado.